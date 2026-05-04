蟹江杏がGINZA SIXで新作展を開催。新作絵画作品、約60点を一挙公開。

アトリエANZ

報道関係者各位

2026年５月吉日

株式会社大丸松坂屋百貨店

蟹江杏の新作展が、2026年6月4日（木）～10日（水）を会期とし、GINZA SIX 5階「Artglorieux GALLERY OF TOKYO」 にて開催されます。

2025年の「第七四回小学館児童出版文化賞」受賞を経て、画家 蟹江杏が絵画活動の新たな章へと踏み出す注目の本展では、描き下ろしキャンバス作品を中心に未発表絵画作品を初公開いたします。

入場無料。

■ 展覧会コンセプト

2026年蟹江杏新作店 表面2026年蟹江杏新作店 裏面

昼と夜

光と影

現実と夢

相反するものを抱えながら、そのあわいに生まれる感情や景色を

蟹江杏は絵と言葉によって描いてきました。

日々の揺らぎのなかにある気配を見つめ、探究を重ねるなかで生まれた最新の絵画作品を

本展にて発表いたします。

見どころ

蟹江杏の展覧会でご来場いただく方々を魅了するのは、

日々の暮らしに潜む微かな「揺らぎ」や、言葉になる前の「気配」を見つめ、絵具を重ねることで昇華させた作品群。

文芸など新たな表現領域に幅を広げたことで、さらに深みを増しアップデートされています。

新作「昼間見る夢」

メインビジュアル「昼間見る夢」に描かれた少女を包み込むオオカミのような動物のモチーフは、野生の根源的な強さと、夢想の中に漂う静謐な優しさを表現しています。

新作「言葉のない庭」新作「窓外」

「言葉のない庭」に漂う沈黙、「Darkness Flare」が放つ内省的な光

「玉乗りと馬」や「窓外」に見られる日常と非日常の交錯--

新作「玉乗りと馬」新作「DarknessFlare」

しなやかな線と鮮烈な色彩で描かれた作品が、蟹江杏の線と色の魔法の世界へと誘います。

本展の核を成すのは、直筆キャンパスと、限定シリーズ「Whim」（ウィム）です。

直筆キャンパスは、その名の通り直筆のため、一点ものの作品。

筆圧や筆のタッチを直接見ていただけるのは展覧会の会期中だけ。

「Whim」（ウィム）とは、人気のシリーズで、意味は「気まぐれ」。

通常のドライポイント作品とは違い、蟹江杏ならではの技法やコラージュ、様々な画材をふんだんに使った作品で、限定部数も1部または5部と少なく、より希少価値の高い作品です。

その他、たくさんの作品が、Artglorieux GALLERY OF TOKYOを彩ります！

会期中、蟹江杏が在廊します。皆様のご来場をお待ちしております。

■ 開催概要

展覧会名：蟹江杏 新作展 2026（Anz Kanie New Works Exhibition 2026）

会期：2026年6月4日（木）～6月10日（水）

開場時間：10:30～20:30（最終日は18:00閉場）

会場：Artglorieux GALLERY OF TOKYO（アールグロリュー ギャラリー・オブ・トウキョウ）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 5F

アクセス：東京メトロ 銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」A3出口 徒歩2分／東京メトロ 日比谷線、都営地下鉄 浅草線「東銀座駅」A1出口 徒歩3分

入場料：無料

書籍販売

会場では、蟹江杏が手がけた書籍の販売もございます。

■ アーティスト・プロフィール：蟹江杏（Anz Kanie）

蟹江 杏 2026年 近影

東京都出身。自由の森学園卒業後、ロンドンにて版画を学ぶ。

「太陽と星の色を持つ画家」として、美術館や全国の百貨店にて個展を精力的に開催。

絵画のみならず、小説・絵本・エッセイ・企業とのクリエイティブなコラボレーションまで、その活動は多岐にわたる。

今回の新作展は、2025年の「小学館児童出版文化賞」受賞、JBBY（日本国際児童図書評議会）「おすすめ！日本と世界の子どもの本2026」に掲載を経て、絵画活動の新たな章へと踏み出す注目の個展となる。

主な受賞歴・選出歴

・「Pen クリエイター・アワード2021」審査員特別賞受賞

・2024年、小説『あの空の色がほしい』（河出書房新社）が全国学校図書館協議会選定図書に選出

同作が2025年に「第七四回小学館児童出版文化賞」受賞

・2025年、絵本『おーい』が、JBBY（日本国際児童図書評議会）「おすすめ！日本と世界の子どもの本2026」に掲載される

社会貢献

NPO法人「3.11こども文庫」理事長。福島県相馬市に絵本専門の文庫「にじ文庫」を設立、アートを通じた被災地支援を継続。

文部科学省復興教育支援事業のコーディネーターをつとめるなど、全国の子どもたちとアートをつなぐ活動を行なっている。

被災地での子どもたちへの活動は、震災後10年の特番としてNHK BS1スペシャル「10年目の約束～福島の子どもたちが描いた”未来”～」で紹介された。

主なコラボレーション

・長野トヨタ「MIRAI」ラッピング

・BMWジャパン エコカー「i3」ラッピング

・JTA（日本トランスオーシャン航空） イリオモテヤマネコ・デカール機

・「洋菓子舗ウエスト」パッケージデザイン 他

最新情報

2026年秋、小峰書店より新刊絵本『おたんじょうのもり（仮）』刊行予定。

■ 作品のご購入・WEBギャラリーのご案内

展示作品はすべて会場にてご購入いただけます。

また、ご来場が叶わない方のために、会期中は下記URLにてWEBギャラリーも同時開催いたします。

Artglorieux 公式サイト：https://artglorieux.jp/

アトリエANZ 公式サイト：https://atelieranz.jp/

■ 報道用素材のご提供について

本展の報道・掲載をご検討の媒体様には、高解像度の作品画像およびアーティスト写真をご提供いたします。下記の作家・作品の詳細に関するお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

■ お問い合わせ

【会場・施設に関するお問い合わせ】

Artglorieux GALLERY OF TOKYO

TEL：03-3572-8886

【作家・作品の詳細に関するお問い合わせ】

アトリエANZ 事務局

TEL：03-6657-8628

E-mail：info@atelieranz.jp

公式ウェブサイト：https://atelieranz.jp/

蟹江杏 公式情報発信用SNS

・Instagram @atelier_anz.info https://x.com/atelier_anz

・Facebook https://www.facebook.com/atelieranz

・X（旧Twitter） https://x.com/atelier_anz

・YouTube https://youtube.com/@atelieranz?si=NOV5NCnqLL5Eg-_l

・グッズオンラインショップ https://atelieranz.stores.jp/