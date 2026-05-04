Tokyo ope’lataが満を持してオペラ「蝶々夫人」を日本語訳詞で上演！
ロングランプランニング株式会社
カンフェティにてチケット販売中 :
https://www.confetti-web.com/events/13457
公式サイト :
http://tokyo-opelata.org
チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
Tokyo ope’lata『第21回公演 オペラ「蝶々夫人」』が2026年7月25日 (土) ～ 2026年7月26日 (日)に杉並公会堂 大ホール（東京都 杉並区 上荻 1-23-15）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
カンフェティにてチケット販売中 :
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http://tokyo-opelata.org
Tokyo ope’lataでは、もっとオペラを身近に感じてもらえるように、日本語訳詞上演、日本語字幕付きにこだわった上演を続けてまいりました。
21回目となる今年は「蝶々夫人」を初上演いたします。
公演概要
『第21回公演 オペラ「蝶々夫人」』
公演期間：2026年7月25日 (土) ～ 2026年7月26日 (日)
会場：杉並公会堂 大ホール（東京都 杉並区 上荻 1-23-15）
■出演者
田島秀美、斉藤真歩、遠藤紗千、青柳素晴、安保克則、片寄純也、武田直之、飯塚学、岡昭宏、杣友惠子、中島清香、松平幸 他
■公演スケジュール
１）7月25日（土）17：00開演（16：15開場）
２）7月26日（日）12：00開演（11：15開場）
３）7月26日（日）17：00開演（16：15開場）
※上演時間は2時間４０分予定
※開演15分前からオペラナビがございます
■チケット料金
SS席：8,000円
S席：6,000円
A席：5,000円
（全席指定・税込）
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