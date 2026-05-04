母の日直前、今からネット通販でもまだ間に合う「2026年、母の日ギフトランキング TOP15」。大切なお母さんへ、感謝の気持ちをギフトと一緒にお届けしよう。

母の日直前、今からでもまだ間に合う！「2026年 母の日ギフトランキング TOP15」発表

Groov株式会社

～ネット通販で“当日までに届く”＆“今すぐ贈れる”ギフトを厳選～

母の日ギフト専門メディア「母の日.me」は、2026年の母の日直前需要に対応した「まだ間に合う 母の日ギフトランキング TOP15」を発表いたしました。

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【2026年 母の日トレンド解説】感謝の形は「モノ」から、心身を整える「リカバリー＆タイム」へ

2026年の母の日商戦は、例年以上の盛り上がりを見せています。最新の売れ筋ランキングから浮き彫りになったのは、現代の消費者が抱く「失敗したくない」という合理性と、お母さんの「休息を願う」深い労いの融合です。ランキング上位を賑わせるキーワードをもとに、今年の傾向を読み解きます。

1. 「アジサイ」がカーネーションと並ぶ2大巨頭へ

不動の1位は「おいもや」のカーネーションセットですが、注目すべきは2位の「BunBun!Bee」のアジサイです。近年の「アジサイブーム」は完全に定着しました。切り花よりも鑑賞期間が長く、翌年も楽しめるアジサイは、物価高騰下において「長く楽しめるコスパ（タイパ）の良い贈り物」として選ばれています。赤一色に縛られず、20～24色という膨大な選択肢から「お母さんの推し色」を選ぶスタイルが主流となっています。

2. 美容と健康を贈る「身体的リカバリー」の躍進

3位の「Yunth（ユンス）」や4位の「王様の足枕」が上位に食い込んでいる点は、今年の大きな特徴です。 かつては「お花」が主役でしたが、2026年はスキンケアやリラックスグッズといった実用品が主役となり、そこに一輪の造花を添えるスタイルが定着しました。「いつまでも綺麗でいてほしい」「足を労ってほしい」という具体的なメッセージを伴うリカバリーギフトは、贈る側にとっても「理由が明確で外さない」選択肢となっています。

3. 家事負担を減らす「タイムリカバリー」という優しさ

7位の「野菜をMOTTO」のスープや、10位の「本格冷凍麺工房 武蔵野」の生そばセットのランクインは、「家事からの解放」という母親の本音を反映しています。 特にお蕎麦やスープは、母の日当日の食事準備を軽減させる「時間のプレゼント（タイムリカバリー）」として機能しています。「今日はキッチンに立たなくていいよ」という労いの言葉を、本格的な味と簡便性を備えた「消えもの」ギフトに託す傾向が強まっています。

4. 「消えもの」×「上質な贅沢」による失敗回避心理

5位の「うなぎ」や6位の「高級抹茶ロールケーキ」のように、高単価かつ高品質なグルメ・スイーツも安定した人気です。 形に残るものは好みの不一致が怖い--そんな贈り手の「失敗回避心理」が、確実に喜ばれる「消えもの（消費できるもの）」、かつ自分では買わない「少し贅沢な一品」へと需要を向かわせています。

■まだ間に合う母の日ギフト 売れ筋ランキング TOP15

1位 選べる20色♪満足5号サイズのカーネーション＆どら焼きセット

店舗名：おいもや

価格：2,998円～



ありがとうの焼印入りで感謝の気持ちを伝える、特製のお芋どら焼きと、鮮やかなカーネーションをセットにした人気商品。カーネーションは、お母さんの好みに合わせて選べる20色展開で、赤やピンクの定番はもちろん、オレンジや紫など個性的な色合いもラインナップ。

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2位 選べる24種 母の日に贈るアジサイなど

店舗名：BunBun!Bee

価格：2,999円～



2026年母の日ギフトのトレンドであるアジサイを、全18種類の豊富なバリエーションから選べる華やかなセット。花寄せ鉢やアレンジ、花束など多彩なスタイルを取り揃え、贈る相手の好みやシーンに合わせて選べるのが魅力です。幅広いニーズに応える充実のラインナップで、毎年高い人気を誇る母の日ギフトです。

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３位 Yunth 母の日限定Yunth美容液ギフトセット

店舗名：Yunth Store

価格：5,980円～

2025年からの新規参入組のひとつ。母の日ギフト商材で、かつ母の日商戦が加熱する前の4月において、楽天総合ランキング（デイリー2025年4月22日付け）で1位を獲得するなど、人気を集めるスキンケアブランド「Yunth」。人気の生ビタミン美容液などに、オシャレな一輪のカーネーションのお花(造花)がセットになったギフトが大好評。

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4位 王様の足枕 母の日ギフト特別仕様

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：2,980円 ※送料別

お花以外の実用性のあるギフトで上位常連。母の日ギフトの最新トレンドとして先日TVで紹介され、話題沸騰中の「王様の足枕」が4位にランクイン。ふんわり柔らかキモチいい超極小ビーズ素材の足まくらは、そっと足をのせるだけで、ゆったりリラックス♪独特なムニュムニュとした柔らかい超極小ビーズ素材だから、足に負担をかけることなく、ぴったりフィットして癒してくれます。母の日限定のラッピングにももちろん対応。

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5位 母の日の国産うなぎ蒲焼き3種セット

店舗名：うなぎ屋かわすい

価格：5,990円～

母の日の贈り物に人気の国産うなぎ蒲焼き3種セット。長焼き、蒲焼きカット、きざみうなぎの3種類が楽しめる贅沢な詰め合わせで、うな丼やひつまぶしなど様々な食べ方ができます。特別感のあるグルメギフトとして、お母さんに喜ばれる母の日プレゼントにおすすめです。

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6位 高級抹茶ロールケーキ 320g×1本

店舗名：巣鴨のお茶屋さん 山年園

価格：4,320円

上質なひとときを贈る母の日ギフトに、巣鴨のお茶屋さんが手がける高級抹茶ロールケーキはいかがでしょうか。香り豊かな抹茶と、しっとりなめらかな生地が絶妙に調和し、ひと口ごとに贅沢な味わいが広がります。甘さ控えめで上品な仕上がりは、幅広い世代に喜ばれる一品。日頃の感謝を込めて、お母さんに特別なくつろぎ時間を贈れるスイーツギフトです。

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7位 野菜をMOTTO スープ 4個 ギフトセット

店舗名：野菜をMOTTO 楽天市場店

価格：3,780円～



国産野菜を使って栄養たっぷり！体に優しいスープ。

人気定番野菜スープセットが8位にランクイン。お母さんに日頃の感謝の気持ちを込めて、「まだまだ元気でいてね」というメッセージとともに野菜習慣を贈って健康をプレゼント。国産野菜を使って栄養たっぷり。保存料、うま味調味料、着色料不使用の安心無添加ギフト。とってもヘルシーな野菜スープは優しい気持ちを贈るギフトにぴったりです。

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8位 選べる20種ベゴニアとリーガーの鉢植え

店舗名：ハッピーガーデン

価格：3,960円～



カーネーションのマンネリ解消にピッタリなフラワーギフト。

鮮度を求められるベゴニアとリーガーの鉢植えを産地直送でお届けする事で実現。「ハッピーガーデン」は、お花の品質に定評のある老舗の専門店で、楽天市場でランキング1位を取得した実績もあり人気のギフト商品です。

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9位 母の日 コーヒーとスイーツのギフトセット

店舗名：澤井珈琲

価格：3,980円～



澤井珈琲 Beans & Leafは楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを11年連続で受賞している珈琲専門店の超有名店。まるでワインのようにふわっと香り立つアイスコーヒーと、スイーツの絶妙な組み合わせが楽しめる、母の日限定の贅沢ギフトセットです。

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10位 母の日 生そば３種 食べ比べセット

店舗名：本格冷凍麺工房 武蔵野

価格：4,816円

食事の準備をがんばらなくても、手軽に本格的なお蕎麦が楽しめるのが嬉しいポイント。ゆでるだけで、香り豊かな生そばの味わいを自宅で気軽に堪能できます。さっぱりとした味わいで食べやすく、年代を問わず喜ばれるのも魅力。日々忙しいお母さんに「今日はゆっくりしてね」という気持ちを込めて贈る、やさしさあふれる母の日ギフトです。

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11位 高級具材が丸ごと入った超高級お茶漬け

店舗名：巣鴨のお茶屋さん 山年園

価格：4,299円～

金目鯛やうなぎ、まぐろなど豪華な海鮮を贅沢に味わえる高級お茶漬けセット。素材の旨みをそのまま楽しめる本格的な味わいで、手軽に特別感のある一杯が完成します。常温保存が可能で扱いやすく、忙しい毎日でも気軽に楽しめるのも魅力。上品なギフト仕様で、日頃の感謝を伝える母の日の贈り物としてぴったりの一品です。

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12位 カーネーションタオル 絢爛

店舗名：今治直送タオル通販HACOON

価格：2,979円

お花のような華やかさと、日常で使える実用性を兼ね備えた今治タオルのギフトセットです。まるでカーネーションの花束のように見えるデザインでありながら、実際はふんわりとした今治タオルというサプライズ感が魅力。見た目の華やかさと使いやすさを兼ね備え、「もらって嬉しい・使って嬉しい」を叶えます。お花だけで終わらない、長く使えるギフトとして、感謝の気持ちをやさしく届けられる母の日にぴったりの一品です。

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13位 ワンランク上の花ギフト「洋蘭デンドロビューム」

店舗名：森水木のラン屋さん

価格：4,980円

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー受賞店が贈る、ボリューム感あふれるデンドロビュームの母の日ギフト。花言葉は「思いやり」で、日頃の感謝をやさしく伝えられます。華やかなピンクの洋ランは存在感があり、お部屋を明るく彩る一鉢。選べるメッセージカードや丁寧なラッピング付きで、特別な贈り物として人気の高い母の日ギフトです。

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14位 選べるプレミアムフラワー＋スイーツ 豪華ミックスカーネーション

店舗名：おいもや

価格：3,090円～

お芋スイーツ専門店「おいもや」から、毎年人気のフラワー＆スイーツセット、5号2色植えまたは7号3色・7色植えが選べる華やかなカーネーションに、さつまいも×苺のミニバウムクーヘン付きの「花＋スイーツ」ギフト。2026年は新色追加。感謝の気持ちが伝わる母の日プレゼントです。

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15位 ”ひとくちで心ほどける” 母の日限定 六撰

店舗名：菓匠むら里 和菓子スイーツギフト

価格：3,280円

ひとつひとつ職人が手作りした練り切りは、季節感あふれる可愛らしいデザインで、見て楽しみ、食べてやさしい味わいが魅力。個包装で贈りやすく、上品な甘さの餡が口の中で広がります。目でも楽しめる華やかさと、心ほどける美味しさを兼ね備えた、感謝の気持ちを伝える母の日ギフトです。

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2026年は「お母さんのコンディションを立て直す」年

今年のランキングを総括すると、「お母さんのQOL（生活の質）を向上させる実利」が選定基準の核となっています

お花を贈るなら「長く楽しめる（アジサイ）」

実用品なら「心身を癒やす（美容・足枕）」

グルメなら「家事を楽にする（スープ・冷凍麺）」

このように、どのカテゴリにおいても「お母さんの日常がどう楽になるか」という視点が欠かせません。物価高の影響で予算が「聖域化（4,000～5,000円）」する中、消費者はよりメッセージ性の強い、納得感のある一品を厳選する傾向にあります。 まだ準備ができていない方も、この「リカバリー」と「タイム」の視点を持てば、お母さんに心から喜ばれる一品がきっと見つかるはずです。

■母の日.me PV及び成果件数 調査概要

調査主体：母の日.me（ https://hahanohi.me/）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 25,271件、成果報酬成約件数 752件

調査期間：2026年4月1日～4月30日

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、父の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「母の日」に関連しない数値も含みます。

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

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母の日ギフト2026年トレンド予測発表！ 2026年の流行トレンドは「フラワーギフト2強時代」「お花がおまけ」「美ギフト躍進」「リカバリーギフト」「ソーシャルギフト（eギフト）の定番化」「ギフト疲れ」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html

母の日ギフト2026年トレンド・流行予測

https://hahanohi.me/news20260424/

「母の日ギフト白書2026」無料公開 - 最新トレンドと消費者の意識を徹底分析

母の日ギフト専門の情報メディア「母の日.me」は、本リリースのベースとなった最新の意識調査データ「母の日ギフト白書2026年版」（全36項目）を、4月21日（火）より公式サイトにて無料公開いたしました。

本白書は、全国10代から70代の男女計1,235名を対象に実施した大規模アンケートを、専門的な知見から詳細に分析したものです。 今回の調査では、「物価高下におけるギフト予算の聖域化」や、「お世話の負担をかけない“手間なしフラワー”への需要シフト」、さらにデジタルネイティブ世代による「ソーシャルギフトの利用率25％到達」など、2026年特有の構造的変化が鮮明に浮き彫りとなりました。

また、本白書ではギフト選びの心理的障壁についても深く切り込んでいます。 「プレゼント選びを負担に感じる層」が約6割にのぼるという実態や、その不安を解消するための「失敗しないギフト選びの法則」など、統計データに基づいた具体的な解決策を提示。母の日ギフト選びに悩む皆様にとって、今年最も有益な情報源となることを目指して作成されました。

全国の幅広い世代から得られたこの貴重なデータは、今年の母の日ギフト市場の動向を正確に把握し、戦略的なトレンド予測を立てる上で欠かせない一次情報を提供します。 本リリースの詳細な背景データとして、ぜひご活用ください。

「母の日ギフト白書2026年版」無料公開ページ:

https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/(https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/)

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■母の日.me メディア概要

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関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

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敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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