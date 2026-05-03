追加公演「プレデビューライブ テイスティング公演 in 浅草九劇」の緊急開催が決定！

株式会社レプロエンタテインメント

弊社の5人組男性ワイン歌謡グループ「SHiZUKU」の初ライブ「プレデビューライブ in 浅草九劇」のチケットが、販売開始からわずか2日で完売いたしました。これを受けて、同日の14時30分より浅草九劇にて、関係者のみが観られるリハーサルの一部座席を一般開放し、追加公演「プレデビューライブ テイスティング公演 in 浅草九劇」（以下、「テイスティング公演」）を開催することが決定いたしました。

「SHiZUKU」は、弊社初となる「ワイン」をテーマにした平均年齢30歳の大人向け歌謡グループです。「人生の第二章を切り拓け！」というキャッチコピーのもと、芸能活動未経験の会社員やパーソナルトレーナー、ミュージカル俳優など、多様な経歴を持つ個性豊かな5人が集まりました。

音楽活動と並行しながら、メンバー全員が「ワインエキスパート」の資格取得を目指しています。ワインのように熟成していく彼らが、グループでの挑戦を通じてさらに魅力的に成長していく姿をお届けします。

今回開催が決定した「テイスティング公演」は、通常は関係者のみが観られるリハーサルを特別に公開する公演です。公演名称は、ワインの「テイスティング」から着想を得ており、テイスティングがワインの香りや味わいを少しずつ確かめながらその個性を楽しむプロセスであるように、17時の本公演前にライブを“味わうように”楽しんでいただきたいという想いを込めて名付けております。本公演とは異なり、本番直前の緊張感やリアルな空気感を体感いただける、大変貴重な機会となります。

なお、「テイスティング公演」はリハーサルの位置づけのため、メンバーとの乾杯演出は実施せず、一部内容が17時の本公演と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

2026年4月20日のメディア向けお披露目イベントで注目を集め、「しずくの日」である4月29日に開催された初のリアルイベントも大盛況となりました。その勢いのまま、6月13日の初ライブの先行チケットは完売。今回、一般枠を開放する追加公演「プレデビューライブ テイスティング公演 in 浅草九劇」のチケットは、5月4日(月) 正午より先着順で販売開始いたします。

完売の知らせを受けたメンバーは「ピノハッピー」と喜びをあらわにし、初ライブに向けた熱い意気込みのコメントを寄せました。6月13日のライブでは、オリジナル曲「秘密のヴィンテージ」のフル尺バージョンを初披露予定です。さらに、ワイン歌謡グループならではの、大人な雰囲気あふれる歌謡曲カバーもお届けします。

6月13日に向け、メンバー・スタッフ一丸となって準備を進めております。注目の新グループ「SHiZUKU」の初ライブに、ぜひご期待ください。

●チケット販売ページ：https://www.paskip.jp/events/245

【メンバーコメント（全文）】

6月13日の「プレデビューライブ in 浅草九劇」がお陰様で完売となりました！

ご購入いただいた皆さま、本当に本当にありがとうございます！

多くの皆さまに期待していただいていることを実感しており、ライブに向けて気持ちが高まると同時に気が引き締まる想いで、まさにピノハッピーです！

そしてこの度、チケット完売を受け、スタッフの方々と話し合いを重ねた結果「テイスティング公演」という形の追加公演を開催させていただけることとなりました！

初ライブで2回も公演させていただけることになるとは思っておらず、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。

6月13日のライブに向けて、メンバー・スタッフと日々議論を重ねており、「秘密のヴィンテージ」のフル尺を初披露する予定に加え、僕達が今お届けできるカバー曲をワイン歌謡グループなりにお届けさせていただきます！

もちろん、本公演では乾杯もございますので、このグループでしか味わうことのできない新しいライブ体験に是非ご期待ください！

来る6月13日は、僕たちにとっての初ライブを皆さんと一緒に楽しめるように精一杯頑張ります！生ライブだからこその一瞬一瞬を、ぜひ一緒に楽しんでいただけたら幸いです。

ワインと音楽を通して、皆様にとって特別な時間をお届けできるよう、メンバー一同全力で臨みます！楽しみにしていてください！

【追加公演概要】

・タイトル：「プレデビューライブ テイスティング公演 in 浅草九劇」

・開催日時：2026年6月13日(土) 14:30～15:15ごろ（開場：14:00）

・開催場所：浅草九劇

・出演者：SHiZUKUメンバー５名（石田ピノ知之、門脇リースリング卓史、真田メルロ煌生、古川カベルネ卓人、松田シャルドネ創太郎）

・チケット価格：429円(税込)

・座席：指定席（配席はイベント前日ごろの予定です）

※テイスティング公演では、乾杯ワインのご提供はございません。料金は、上記チケット価格のみとなります。

【チケット販売ページ】https://www.paskip.jp/events/245

※販売開始日時（先着）：2026年5月4日(月) 12:00～