【新サービス】Ragate株式会社、デザイン工程をAIで完全自動化する「AI Vibe Design」を提供開始

Ragate株式会社

Ragate株式会社(https://www.ragate.co.jp/)（以下、ラーゲイト、所在地：東京都中央区、代表取締役：益子竜与志）は、従来のUIデザイン工程を完全に省略し、プロンプトエンジニアリングによって直接画面を実装する次世代UI/UX開発支援サービス「AI Vibe Design（AIバイブデザイン）」の提供を本日より開始します。

独自のLLM運用ノウハウとCursor環境を駆使し、デザインと実装の境界を消滅させることで、プロトタイプと本番コードの二重開発を解消。圧倒的なスピードと品質でプロダクトの市場投入を支援します。

▶ (https://openclaw.ragate.co.jp/)サービス詳細・お問い合わせはこちら(https://www.ragate.co.jp/service/ai-vibe-design)

「AI Vibe Design」提供の背景

デジタルトランスフォーメーション（DX）が加速する中、企業は「迅速な市場投入」と「優れたユーザー体験」の両立を迫られています。しかし、従来のUI/UX開発プロセスでは、「Figma等でのデザイン→エンジニアによる実装」という分断されたフローが最大のボトルネックとなっていました。

- リードタイムの長期化： デザイン確定までに数週間を要し、実装後の手戻りも多い。- 二重開発のコスト： プロトタイプと本番コードを別々に作成するため、工数が倍増する。- ノーコードの限界： 迅速ではあるが、複雑な業務要件や微細な調整に対応できない。

これらの課題に対し、ラーゲイトは「デザイン工程そのものを実装に統合する」という革新的なアプローチで、プロダクト開発の生産性を根本から変革します。

「AI Vibe Design」の3つの特徴

1. デザイン工程ゼロの高速開発

ワイヤーフレームやモックアップ作成をスキップし、自然言語のプロンプトから直接ReactやTypeScriptの本番コードを生成します。数時間で動作する画面を実現し、検証サイクルを劇的に短縮。開発期間を最大60%削減します。

2. 独自プロンプトによる高品質なUI出力

Cursorと最新LLMを組み合わせた独自のプロンプトエンジニアリング技法により、単なる自動生成を超えた「使いやすさ」を実現。UXベストプラクティスを組み込んだテンプレートを用い、高度なインタラクションも標準で実装します。

3. プロコードによる拡張性と保守性

ノーコードツールとは異なり、出力されるのはクリーンなTypeScriptコードです。AWS環境へのデプロイやCI/CDパイプライン構築、将来的な内製化にも柔軟に対応。ミッションクリティカルな業務システムにも適用可能です。

Ragate（ラーゲイト）の想い

「AI Vibe Design」の思想は明確です。

「優れたUI/UXを届けるために、膨大なデザインの『下書き』時間は、常に必須ではない。」

私たちは、AI駆動型開発（AIバイブコーディング）の普及により、デザインと実装の境界線を消滅させます。 「見た目」を作る時間ではなく、「価値」を検証する時間にリソースを集中させる。 プロトタイプがそのまま本番コードとして動き出す、次世代の開発体験をスタンダードにすることで、日本企業のプロダクト開発スピードを世界水準へと引き上げてまいります。

企業情報

サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119123/table/92_1_afd02114ce94d3f788acd276e7978eb9.jpg?v=202605030951 ]- 定額制テクノロジーアドバイザリー支援(https://www.ragate.co.jp/service/tech-advisory)- DIGITAL PMI支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/digital-pmi)- 【AWS FTR認定】AI駆動型クラウドマイグレーション支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/cloud-migration)- M&A ITデューデリジェンス支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/it-due-diligence)- 【AWS FTR認定取得】AX戦略策定から組織定着までの一気通貫伴走支援(https://www.ragate.co.jp/service/ax-strategy)- AIバイブコーディングで実現するMVP構築支援(https://www.ragate.co.jp/service/mvp-vibe-coding)- 成果報酬型RFP作成・ベンダー選定支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/rfp-vendor-selection)- 脆弱性診断・負荷試験ワンストップ支援(https://www.ragate.co.jp/service/security-load-testing)- Copilot Studio導入・内製化支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/copilot-studio)