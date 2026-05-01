【W大阪】イタリア発ファッションブランドN21（ヌメロ ヴェントゥーノ）とのコラボレーションアフタヌーンティーを期間限定で開催

マリオット・インターナショナルN21×W大阪 「N21アフタヌーンティー」

ラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪（所在地：大阪市中央区南船場4丁目1番3号、総支配人：ピーター・ルーカス）は、イタリア発のファッションブランド「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」とのコラボレーションアフタヌーンティーを、W大阪 3階「LIVING ROOM（リビングルーム）」にて2026年5月2日（土）から2026年7月31日（金）の期間限定で開催いたします。

N21の美学とW大阪が描く、感性を刺激するアフタヌーンティー

「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」は、デザイナー アレッサンドロ・デラクアが手がける、シャープなテーラリングとセンシュアルなフェミニティ、そしてマスキュリンな要素を掛け合わせた独自の美学で知られるブランドです。

今回のアフタヌーンティーでは、N21が持つフェミニンとマスキュリン、クラシックとモダンといった二面性を、スイーツとセイヴォリーで表現。繊細さの中に大胆さを、ラグジュアリーの中に遊び心を忍ばせたメニューが並びます。

まるでランウェイのように一皿一皿が個性を放ち、シックで洗練されたティータイムへと誘います。

シックな感性を味わう、アフタヌーンティーメニュー

シャープなフォルムが目を引く「チョコレートムース パッションバナナ」は、濃厚なチョコレートにトロピカルな酸味を重ね、甘さの中にエッジを効かせたひと品。「ティラミスアマレットクリーム」は、イタリアの伝統に現代的なエッセンスを加え、コーヒーの深みとアマレットの香りが軽やかに抜ける仕上がりに。また、「ブラックベリータルト 洋梨とカシス」は、ダークトーンの果実が織りなすコントラストがフェミニンなムードで彩ります。

セイヴォリーでは、濃厚なコクと繊細な甘みが重なり合う「フォアグラ ムース キャラメル シート」をはじめ、カジュアルな要素を大胆に再構築した「牛ほほ肉のアメリカン ホットドッグ」など、N21のセンシュアルで奥行きのある世界観を表現。それぞれのメニューは、素材やテクスチャーのコントラスト、温度や余韻のレイヤーによって構成され、まるでスタイリングのように緻密に組み立てられています。

洗練と遊び心が響きあう、ここでしか味わえないアフタヌーンティーを、心ゆくまでご堪能ください。

■ N21×W大阪 「N21アフタヌーンティー」 概要

期 間 2026年5月2日（土）～2026年7月31日（金）

時 間 12:00~ / 14:30~ / 17:00~

場 所 3階 「LIVING ROOM （リビングルーム）」

料 金

- アフタヌーンティーのみ お1人様 7,500円- アフタヌーンティー＋Chassenay d'Arceグラスシャンパン1杯 お1人様 11,000円- アフタヌーンティー＋N21×クロミ チョコレート お1人様 11,400円（先着38名限定）- アフタヌーンティー＋N21×クロミチャーム お1人様 18,500円- アフタヌーンティー＋N21×'47キャップ お1人様 24,000円- アフタヌーンティー＋N21×クロミ Tシャツ お1人様 46,000円※全て税・サービス料15%込み

予 約 電話：06-6484-5812（レストラン予約）

E-mail：w.osaka.restaurantreservations@whotels.com

WEBサイト：ご予約はこちら(https://livingroom.wosaka.com/)

■メニュー内容

＜スイーツ＞

・チョコレートムース パッションバナナ

・ガレットショコラ

・キャラメルクリーム ピーカンナッツプラリネ

・ブラックベリータルト 洋梨とカシス

・サブレ ブラック ブルトン

・オレンジ ブラックセサミ デニッシュ

・ティラミスアマレットクリーム

・チョコレートフィナンシェ ヘーゼルナッツコンカッセ

・シチリア産レモンクリーム ヘーゼルナッツケーキ

＜セイヴォリー＞

・牛ほほ肉のアメリカン ホットドッグ

・シュリンプ テリーヌ ブラックペッパー

・フォアグラ ムース キャラメル シート

・新じゃがいも エクラゼ シフォンケーキ

※コーヒー、紅茶のフリーフロー付き（90分）

※要予約

※写真はすべてイメージです。

※メニュー内容は仕入れ状況により変更となる場合があります。

期間限定の特別なコラボレーションアイテムも販売開始

N21と株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」とのコラボレーションによるTシャツやチョコレートに加え、アメリカ・ボストン発のキャップブランド「'47（フォーティーセブン）」とのコラボレーションによるキャップなど、N21の美学と魅力が融合した多彩なラインナップを展開します。

N21× ク ロ ミ コ ラ ボ レ ー シ ョ ン T シ ャ ツN21× ク ロ ミ コ ラ ボ レ ー シ ョ ン チ ョ コ レ ー トN21× ' 4 7 コ ラ ボ レ ー シ ョ ン キ ャ ッ プ

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N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）について

イタリアのファッションデザイナーアレッサンドロ・デラクア（Alessandro Dell'acqua）が手掛ける「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」。デラクアの真骨頂とも言えるシャープなテイラーリング、独特のセンシュアルさとフェミニニティは健在ながら、よりスポーティでウェアラブルな魅力が加わりました。 新しい美の価値観を追求し続ける、イタリア屈指の才能が生んだブランドです。ブランド名の「N21」はイタリア語で21番目という意味で、この数字は本人の誕生日であり、デラクアのラッキーナンバー。

Instagram： instagram.com/numeroventuno/(https://www.instagram.com/numeroventuno/)

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W大阪について

マリオット・インターナショナルのラグジュアリー・ライフスタイルホテルブランド「W」の日本初進出ホテルとして、2021年3月16日、大阪市のメインストリートである御堂筋沿いに開業。ひと際目を引く黒を基調としたシンプルでスタイリッシュな外観は、大阪市出身の世界的建築家 安藤忠雄氏がデザインを監修しました。鮮やかなネオンがきらめくエネルギッシュな大阪の街や日本の文化、歴史にインスパイアされたホテルの内部には、目を見張る色遣いや仕掛けを施した遊び心あふれる空間が広がっています。50室のスイートルームを含む全337室のゲストルーム、6つのバー＆レストラン、スパ、フィットネス、屋内プールやバンケットルーム、そして「Whatever/Whenever(R)」を代表とするWならではの上質でユニークなサービスで、W大阪ならではの体験をご提供します。W大阪は、泊まるだけのホテルでない “目的地となるホテル” を目指します。

公式サイト： wosaka.com(https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaow-w-osaka/)

Instagram： instagram.com/wosakahotel(https://www.instagram.com/wosakahotel/)

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Wホテルズについて

ニューヨークのソーシャルエネルギーから誕生したWホテルズは、20年以上にわたりライフスタイルホテルの最前線を牽引してきました。世界70以上のデスティネーションに展開し、細部にこだわったデザイン、シグネチャーサービスである「Whatever/Whenever(R)」、そして活気あふれるリビングルームを通じて、ゲスト同士がつながる特別な体験を提供しています。それぞれのWホテルズは、ブランドが持つ磁力のようなエネルギーと、土地ごとの文化を融合させ、新しい視点や自由な自己表現が花開く空間を生み出しています。現在Wホテルズは、現代のゲストのニーズに応え、次世代のラグジュアリーライフスタイル体験を提供するため、複数年にわたるブランド進化を進めています。Wホテルズの詳細はw-hotels.com(https://w-hotels.marriott.com/?lang=ja)をご覧ください。また、Instagram(http://www.instagram.com/whotels)、TikTok(https://www.tiktok.com/@whotels)、X(http://www.twitter.com/whotels)、Facebook(http://www.facebook.com/whotels)、YouTube(https://www.youtube.com/@WHotelsWorldwide)で最新情報を発信しています。Wホテルズは、マリオット・インターナショナルが展開するグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy(R)」に参加しています。会員の皆さまは、世界中の魅力的なブランドポートフォリオや「Marriott Bonvoy Moments」での限定体験、無料宿泊やエリート会員資格の認定など、他にはない特典をお楽しみいただけます。入会費は無料。

詳細は MarriottBonvoy.marriott.com(https://www.marriott.com/loyalty.mi) をご覧ください。