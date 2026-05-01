アストンマーティンValkyrie、IMSAラグナ・セカ戦に臨む

Aston Martin Japan合同会社

- IMSAウェザーテック・スポーツカー選手権、次戦は世界に名高い「コークスクリュー」を擁するラグナ・セカへ- ロス・ガンとロマン・デ・アンジェリスが、カリフォルニアで繰り広げられる戦いを率いる- Valkyrieは、FIA世界耐久選手権とIMSAという2つの世界最高峰スポーツカーシリーズの両方で戦う、唯一の公道仕様ベースのハイパーカー

2026年4月28日、ラグナ・セカ（米国）:

アストンマーティンの衝撃のハイパーカーValkyrieが今週末再び競技に出場します。舞台は北米最高峰の耐久シリーズIMSAウェザーテック・スポーツカー選手権（IMSA）の第4戦、カリフォルニア州モントレーにある過酷なサーキットとして知られるラグナ・セカです。

約2週間前にロングビーチの市街地コースで（11戦出場中）10度目となるIMSAトップ10フィニッシュを決めたばかりのアストンマーティンTHORチームとドライバーのロマン・デ・アンジェリス（カナダ）、ロス・ガン（英国）が、左右に折り返しながら55メートルの標高差を下っていくダウンヒル区間「コークスクリュー」で有名な、激しい起伏と土煙、圧倒的な過酷さを誇る2.238マイルに、大きな唸り声とともに戻ってきます。

Valkyrieにとっては、2時間40分にわたって繰り広げられるラグナ・セカ戦への2度目の出場であり、今回は豊富なパフォーマンスデータと1シーズン分の貴重な知識を携えての再挑戦になります。

デ・アンジェリスとガンは2026年に入ってからまだトップ10外のフィニッシュはないものの、シーズン開幕戦の1月のロレックス・デイトナ24時間レースまでさかのぼる一連の不運がなければ、もっと良い成績を達成できたかもしれません。実際、前回のロングビーチでも、Valkyrieはその実力を反映する4番手を好調に走っていましたが、残り1時間を切ったところで他車に衝突されるという憂き目にあっています。

ラグナ・セカの高速かつリズミカルなレイアウトと、施工から2年目の滑らかなアスファルトの路面が、ロングビーチのバンピーなストリートコースよりValkyrieの強みを活かせるものであることを考えると、2026年にIMSAファンが英国生まれのハイパーカーValkyrieの実力を目撃するのはまだこれからだと確信できます（とはいえ、ロングビーチでもValkyrieは2025年より1.4秒早いタイムで予選を終え、ポールポジションのラップタイムとの差もわずか0.37秒でした）。

世界究極の公道仕様のハイパーカーを純粋なレース仕立てにしたValkyrieの競技バージョンは、アストンマーティンとThe Heart of Racing（THOR）によって市販モデルをベースに開発され、レース用に最適化したカーボンファイバー製のシャシーに6.5リッターV12エンジンの改良版を搭載しています。標準仕様のエンジンは最高回転数11,000rpm、最大出力は1,000PSを超えますが、IMSAのGTPレギュレーションに従い、出力は厳密に500kW（680PS）に抑えられます。

IMSAで唯一のV12車両であるValkyrieは、北米最高峰の耐久シリーズであるIMSA、そしてWECのいずれにおいても、唯一公道仕様のハイパーカーをベースにしている車両でもあります。

ロス・ガン、アストンマーティンValkyrie 23号車ドライバー：「ラグナ・セカは世界最高のレースサーキットの一つだと思います。私も、過去5シーズンのIMSAで経験しています。ロングビーチでは最終的に、出せるはずの結果が出せなかったのですが、パフォーマンスという点で私たちが大きく前進していることは確認できました。その競争力の勢いを今週末に持ち込むべく、皆で一生懸命頑張っています」

ロマン・デ・アンジェリス、アストンマーティンValkyrie 23号車（IMSA）ドライバー：「ラグナ・セカはとても楽しみにしています。昨シーズンもValkyrieに良い反応を見せてくれたトラックで、快適にドライブできました。1年間の経験と成長を経た今、2026年最初の好成績を収め、夏に向けて状況を好転させていけることを心から願っています。チームはロングビーチですべてにわたって素晴らしい仕事をしたので、今回のレースも良いものになると確信しています」

イアン・ジェームズ、アストンマーティンTHORチーム代表：「ロングビーチの結果は、ドライバー、チーム、マシンのポテンシャルを反映したものではありませんでしたが、にもかかわらずトップ10内に入ることができました。ドライバーは2人とも先頭集団の中で十分余裕を持って走ることができていたのですが、好調なフィニッシュに向けて着実に土台を築きつつあるときに不運に見舞われてしまいました。ただ、IMSAのレースを重ねるごとに、アストンマーティンTHORとValkyrieが達成できると私たちが確信する安定したペース、パフォーマンス、結果の実現に迫りつつあるということは確認できました。実力どおりにやることをやって、コントロールできることをコントロールして、戦略のかじ取りをやっていけば、ラグナ・セカで好成績を目指せない理由は何もありません」

アダム・カーター、アストンマーティン耐久モータースポーツ責任者：「Valkyrieがロングビーチで見せたデルタタイムにはとても心強いものがありました。他のサーキットに比べValkyrieの強みを活かすことが難しいかもしれないとわかっていたにもかかわらず、チームは予選で素晴らしいパフォーマンスを引き出すことができました。今度は、昨年Valkyrieの実力がどのようなものであるかを垣間見せてくれた、相性の良いサーキットに向かいます。アストンマーティンTHORがラグナ・セカに戻ってどのような結果を達成するのか、非常に楽しみです。同時に、そこで私たちを待つレベルの高いライバルたちを決してあなどることはできません」

Vantage、アストンマーティンがラグナ・セカで勝ち取った

GT初勝利の再現を目指しカリフォルニアへ

- The Heart of Racingチーム、IMSA GTDチャンピオンシップ首位を固め、さらなる引き離しを目指す- 先頭を走るTHORのアストンマーティンVantage GT3 27号車、ラグナ・セカではドゥドゥ・バリチェロとともにトム・ギャンブルが参戦- Van der Steur Racingはワークスドライバーのヴァランタン・アス・クローの代わりにスコット・アンドリュースが出場

今週末、アストンマーティンVantageがカリフォルニアに戻ってきます。AMRのパートナーチームであるThe Heart of Racing（THOR）とVan der Steur Racing（VDSR）が、英国のウルトラ・ラグジュアリー・パフォーマンス・ブランドであるアストンマーティンで最も多くの成功を収めているVantageのIMSAウェザーテック・スポーツカー選手権2026年シーズン初優勝を、ラグナ・セカで狙います。

GTDクラスのポイントスタンディングでは、ロレックス・デイトナ24時間レースとセブリング12時間レースの両方でTHORが表彰台を獲得する絶好調のスタートで、今回シリーズ初参戦となるドゥドゥ・バリチェロ（ブラジル）が54ポイント差で首位に立っています（獲得可能ポイントは1レースウィークエンド当たり最大385ポイント）。

前回のロングビーチではスペンサー・パンペリー（米国）とともに出場したバリチェロですが、今回はTHORのチームメイト、トム・ギャンブル（英国）がVantageに戻ってきます。ギャンブルは2週間ほど前に、イモラにてFIA世界耐久選手権（WEC）における自身初のハイパーカークラスのポイントを獲得したばかりです。

THORに加え、VDSRもアストンマーティンVantage GT3でラグナ・セカに出場します。ロングビーチではレギュラーメンバーのローリー・ヴァン・ダー・スチュア（米国）とワークスドライバーのヴァランタン・アス・クロー（フランス）が一時は2番手まで浮上し、ミッドフィールドの激戦の中でシーズンベストの8位でフィニッシュしています。

今週末、アス・クローはRacing Spirit of Lemanチームからヨーロピアン・ル・マン・シリーズに出場するため、代わりにオーストラリア出身のスコット・アンドリュースが参戦します。

昨年世界最高峰のGT3レースであるスパ・フランコルシャン24時間レースを制したVantage GT3は、ウルトラ・ラグジュアリーなロードカーのVantageと同じメカニカルアーキテクチャを採用し、アストンマーティンの実績ある接合アルミシャシーを中心に組み立てられ、強力な4.0リッターV8ツインターボエンジンを搭載しています。

視聴方法

スタブハブ・モントレー・スポーツカー・チャンピオンシップは2026年5月3日（土）の現地時間13:10（英国標準時-8時間）に開始されます。IMSA TVとIMSA YouTubeチャンネルで生中継されるほか、各国の放送局による生中継も放送されます。

こちらのプレスリリースに関する素材は、下記よりダウンロード可能です。

https://we.tl/t-UNDERfAOaHRCfBdh

アストンマーティン・ラゴンダについて

アストンマーティンは、世界でもっとも熱望されるウルトラ・ラグジュアリー・ブリティッシュ・ブランドとなることを目指し、人々を魅了してやまないハイパフォーマンス・カーを作っています。

ライオネル・マーティンとロバート・バンフォードによって1913年に設立されたアストンマーティンは、スタイル、ラグジュアリー、パフォーマンス、エクスクルーシブネスを象徴するグローバル・ブランドとして知られています。アストンマーティンは、最先端のテクノロジー、卓越したクラフトマンシップ、美しいスタイルを融合させ、Vantage、DB12、Vanquish、DBX707に加え、同社初のハイパーカーであるValkyrieなど、高い評価を得ている一連のラグジュアリー・モデルを生み出しています。また、Racing. Green.サステナビリティ戦略に沿って、アストンマーティンは2025年から2030年にかけて、PHEVとBEVを含むブレンドドライブトレインアプローチによる内燃エンジンの代替システムの開発にも取り組んでおり、電気自動車のスポーツカーとSUVのラインナップを持つという明確なプランを描いています。

英国のゲイドンを拠点とするアストンマーティン・ラゴンダは、ラグジュアリー・カーを設計、製造、輸出し、世界で50以上もの国で販売しています。スポーツカー・ラインナップはゲイドンで製造されており、ラグジュアリーSUVのDBXは、ウェールズのセント・アサンで製造されています。同社は、2030年までに製造施設をネットゼロにする目標を掲げています。

ラゴンダは1899年に設立され、1947年にアストンマーティンとともに故デビッド・ブラウン卿に買収され、現在は「Aston Martin Lagonda Global Holdings plc」としてロンドン証券取引所に上場しています。

2020年には、ローレンス・ストロールが同社のエグゼクティブ・チェアマンに就任し、未来の重要な分野に対して新たな投資を行うと同時に、アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1(R)チームとともにモータースポーツの頂点へと復帰し、英国を象徴するブランドとして新たな時代へと乗り出しています。