『OMORI』のオンラインくじ「eeoくじ」が登場！　コミカライズの公式イラスト＆GraffArtを使用した豪華景品は必見!!

株式会社Ａ３

『OMORI』のオンラインくじ「eeoくじ」が登場！ 5月24日(日)まで通販サイト「eeo Store online」でお取り扱い中です。

「eeoくじ」の景品には、「アフタヌーン」（講談社）で連載されているコミカライズのイラスト、そしてらくがき風タッチが特徴のA3オリジナルイラスト・GraffArt（グラフアート）を使用しています。

さらに景品だけでなく、購入特典や豪華アイテムが抽選で当たるWチャンス賞も登場。

魅力あふれる『OMORI』の「eeoくじ」をご紹介します！

▼ご注文はこちらから▼

eeo Store onlineへ

https://eeo.today/store/101/title/7780?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1117(https://eeo.today/store/101/title/7780?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1117)

販売情報

販売期間：2026年4月27日(月)～5月24日(日)

販売価格：1回880円（税込）

お届け日：2026年7月下旬頃予定

決済方法：クレジットカード決済、キャリア決済、全額eeoポイント決済、PASELI決済

開催場所：eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/7780?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1117)

豪華な景品がS賞からD賞まで登場！

【景品一覧】

S賞 キャンバスボード（全1種）

A賞 アクリルスタンドプレート（全6種）

B賞 アクリルキーホルダー（全12種）

C賞 缶バッジ（全12種）

D賞 ミニ色紙（全10種）

※景品はS賞以外、ランダムで1種が当たります。

「eeoくじ」を購入してイラストカードもゲット！

『OMORI』の「eeoくじ」を1会計で5枚お買い上げごとに、イラストカード（全6種）をランダムで1枚プレゼントします。

Wチャンス賞も見逃せない！

購入特典のほか、アクリルアートボード（限定5個）が当たるWチャンス賞も登場！

Wチャンス賞は、『OMORI』の「eeoくじ」を1会計で10枚お買い上げごとに抽選の対象となり、くじ受注期間終了後に抽選を行います。

発送をもって当選のご連絡となるので、Wチャンス賞の結果発表もお楽しみに！

S賞 キャンバスボード（全1種）

『OMORI』の「eeoくじ」で一番レアなS賞は、3号Fサイズ（約27cm×22cm）のキャンバスボード！

本物のキャンバス生地を使用しており、イラストをいつまでも眺めていたくなる高級感のある仕上がりに。

S賞は「eeoくじ」を1会計で100回購入すると確実にゲットできます。詳細は画像をチェック！

A賞 アクリルスタンドプレート（全6種）

A賞のアクリルスタンドプレートは、パーツを台座に差し込んで組み立てるアイテム。

単行本の表紙イラストや、此糸縫先生による連載1周年イラストなどファン必見のイラストをお好きな場所でご堪能ください！

B賞 アクリルキーホルダー（全12種）

大きさ約6.5cm×6.5cmのアクリルキーホルダーがB賞に。

公式イラストに加えて、キャラクターたちが動物の着ぐるみをまとった可愛いGraffArtデザインも登場。お部屋に飾って名シーンを振り返るほか、カバンなどにつけて一緒にお出かけするのも◎

C賞 缶バッジ（全12種）

C賞は大きさ約5.7cmの缶バッジ。

カバンなどにつけてアレンジを楽しむのはもちろん、お部屋に飾ってコレクションするのにもぴったりなアイテムです♪

D賞 ミニ色紙（全10種）

金縁加工を施したD賞のミニ色紙は、大きさ約12cm×15cm。

ラックなどにそのまま飾るほか、イーゼルに立てかけておしゃれに飾ってみてはいかがでしょうか？

(C)OMOCAT・此糸縫／講談社

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

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