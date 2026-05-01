Polymaker「パンクロマ(TM)」PLAシリーズ、カラー・材質を問わず税込3,000円へ価格改定

株式会社サンステラ

株式会社サンステラ（本社：東京都豊島区、代表取締役：和田 裕介、以下 サンステラ）は、Polymaker社のマテリアルブランド「パンクロマ(TM)」シリーズにおいて、ブランド認知の拡大およびユーザー利便性の向上を目的とし、現在販売しているPLAシリーズ製品の価格を、税込3,000円（税抜2,727円）の統一価格へ改定することをお知らせいたします。

本改定により、多くの製品において価格がディスカウントとなる一方、一部製品については製品ローンチ特価の終了が含まれます。

サンステラ3Dモール :https://sunstella.co.jp/Polymakerストア :https://www.poly-maker.jp/

■Polymaker「パンクロマ(TM)シリーズ」について

Polymakerフィラメントが得意としてきた、「色」の管理にこだわった新シリーズ体系。

色の一貫性の保証が強みで、生産ロットが別でも色の均一性を管理しているため、大規模な印刷や長時間のプロジェクトでも色の変化を気にすることなく作業できます。

いつでも同じ色が、いつでも手に入ります。

また、特徴的なカラフルな紙スプールは、端面が強化されておりカラーエンジン搭載プリンターでも摩耗せず使用が可能です。

捨てやすく交換の際のトラブルの心配もありません。

■価格改定の概要

【新定価（パンクロマ(TM) PLA現ラインナップ共通）】

・税込3,000円（税抜2,727円）

【対象製品】

・パンクロマ(TM) PLAシリーズ（現ラインナップ全種類）

（Matte（旧PolyTerra(TM)PLA）／Satin／半透明／Silk／Metallic／Marble／Dual Matte／Dual Silk／Gradient Matte／Gradient Satin／Gradient 半透明（Rainbow））

※パンクロマ(TM)CoPE（税込1,800円）は本価格改定の対象外です。

※旧PolyTerra(TM)PLAのセールは継続いたします。

※海外取寄製品は別途価格設定となります。

※海外で発表されているベーシックシリーズおよびリフィルフィラメントは統一価格の対象外とし、別途お求めやすい価格を設定予定です。

■背景と目的

近年、3Dプリンター市場ではマルチカラー化やデザイン志向の高まりにより、材料選定の重要性が一層高まっています。

一方で、

・色や材質ごとに価格が異なることによる選定の煩雑さ

・ブランドごとの価格帯の分かりにくさ

・初心者にとっての導入ハードル

といった課題も顕在化しています。

本価格改定では、

「どの色でも、どの材質でも3,000円」

というシンプルな価格設計を採用することで、ユーザーが価格ではなく、用途・デザイン・機能を基準に材料を選択できる環境の実現を目指します。

■サンステラの取り組み

サンステラは、3Dプリンターおよび材料の専門商社として、

・年間3,500台以上の3Dプリンター販売実績

・フィラメント年間50,000巻以上の販売実績

・国内最大級の在庫ラインナップ

を背景に、日本市場に最適化された製品およびサービスを提供してまいりました。

本施策を通じて、「パンクロマ(TM)」ブランドの普及を加速させるとともに、ユーザーの創造性を最大化する環境づくりを推進してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社サンステラ

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-7-3 東池袋5丁目ビル6F

代表者：代表取締役 和田 裕介

設立：2007年3月

資本金：1,000万円

事業内容：3Dプリント機器・各種造形材料の輸入販売および技術サポート