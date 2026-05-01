『FUJI&SUN ′26』出演アーティストラインナップ・タイムテーブル発表！

ZAIKO株式会社NEC presents FUJI & SUN ’26

電子チケットプラットフォーム「ZAIKO」は、2026年6月6日（土）・7日（日）に静岡県富士市・富士山こどもの国で開催される「NEC presents FUJI & SUN ’26」の出演アーティストラインナップおよびタイムテーブルの発表にあわせ、各種チケットの販売しております。

本イベントは、富士山麓の雄大な自然の中で音楽・キャンプ・食・アクティビティを楽しめるフェスティバルとして、日本国内はもちろん、在日外国人からも注目を集めています。

今回のタイムテーブル公開により、来場者は事前に観たいアーティストや体験コンテンツにあわせた来場計画を立てることが可能となりました。

また、駐車券・キャンプ券とあわせて、会場へのアクセス手段として利用できるシャトルバス券についても高い関心が寄せられています。公共交通機関を利用して来場される方にとって、シャトルバスは快適かつスムーズな移動手段となります。

ZAIKOでは、イベント入場チケットに加え、シャトルバス券を含む関連チケットの購入が可能です。スマートフォンで簡単に購入・管理できる電子チケットにより、国内外の来場者にスムーズな参加体験を提供します。

▼ イベントチケット購入URL：https://wowow.zaiko.io/e/fujiandsun26

▼ シャトルバスチケット購入URL：https://fjsn2026jtbshuttle.zaiko.io/e/fuji26bus

ご来場を予定されている方は、売り切れ前にお早めにお買い求めください。

イベント概要

イベント名：NEC presents FUJI & SUN ’26

会場：富士山こどもの国（静岡県富士市桑崎1015）

イベント開催日時：2026年6月6日 (土) 10:00~21:00、2026年6月7日 (日) 9:30~19:00

イベントチケット販売期間：2026年6月5日 (金) 22:30まで

イベントチケット購入URL：https://wowow.zaiko.io/e/fujiandsun26

シャトルバスチケット購入URL：https://fjsn2026jtbshuttle.zaiko.io/e/fuji26bus

※シャトルバスチケットの購入期間は、公演前日6/5（金）23:59、6/6（土）23:59まで

出演アーティストとタイムテーブル

▼ 6/6(土)

くるり / ハンバート ハンバート / 田島貴男 / YOUR SONG IS GOOD（CHILL & DUB）/ JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN（石若駿 × 渡辺翔太 × マーティ・ホロベック）feat. 大橋トリオ & 田島貴男 / 奇妙礼太郎 / 柴田聡子(BAND SET) / シャッポ / 北村蕗 / 梅井美咲 / HAL & Baku



▼ 6/7(日)

never young beach / ハナレグミ / KIRINJI / cero / 藤原さくら / 君島大空 / 寺尾紗穂 / 優河 / 鎮座DOPENESS / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN / 眞名子新

イベントの魅力

さらに本フェスでは、音楽ライブに加え、アウトドア体験やワークショップ、トレイルランニングなど、自然と触れ合う多様なアクティビティも展開され、音楽フェスの枠を超えた体験型イベントとしての魅力を提供します。

音楽ライブ

ジャンルや世代の垣根を越えて、富士山の大自然と調和するこだわりのラインナップ！

「SUN」「MOON」「STONE CIRCLE」の3つのステージからお届け。

アクティビティー

冒険心を刺激する！開放的な大自然の中で身体を動かすエクササイズやアスレチック、

楽しく学べるワークショップなど、ファミリーで参加できる体験型コンテンツが盛りだくさん。

キャンプ

初心者から上級者までスタイルに合わせて選べる、バラエティ豊かなキャンプサイトをご用意。

手ぶらでキャンプができるエリアや車中泊、レンタルグッズも充実し、気軽にキャンプを楽しめます！

■ZAIKO株式会社について

「ZAIKO」は電子チケットを通じてアーティストとファンが直接繋がることができるプラットフォームをコンセプトにアーティスト・イベント主催者ファーストのサービスを展開して参りました。2020年3月よりライブ配信付き電子チケットサービスをどこよりも早く導入し、会場イベントも含めると、これまで4万件を超えるイベントの開催に貢献した実績があります。

https://zaiko.io/