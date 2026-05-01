レモネードスタンドを第27回ロハスミーツ明石に出店！～小児がん支援・啓発活動を実施～

特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体

認定NPO法人兵庫子ども支援団体（所在地：兵庫県明石市、代表理事：多田実乘、以下「当法人」という）は、2026年５月４日（月・祝）～６日（水・祝）に兵庫県立明石公園 西芝生広場にて開催される「第27回ロハスミーツ明石」にてレモネードスタンドを出店いたします。

出店概要

日時：2026年5月4日（月）～2026年5月6日（水）

10時～17時（最終日は16時まで）

場所：兵庫県立明石公園（明石市明石公園１－２７）

西芝生広場 珈琲・ドリンクブース（86番）

出典：第27回 ロハスミーツ明石の会場MAP（ロハスミーツ）(https://lohas-meets.jp/news/info/2027_04_22/)

販売内容・予定数：レモネード 600杯

備考：

・当日は小児がん当事者家族等も活動に参加される予定です。

・販売利益は小児がんの啓発活動や支援を行っている団体、法人に寄付いたします。

・第27回ロハスミーツ明石については、イベント主催元のホームページをご確認ください。

https://lohas-meets.jp/

レモネードスタンドについて

がんと闘うアメリカの少女が、同じ病気と闘う友達との別れを経験していく中で「レモネードスタンドでお金を集めて、がんと闘う子供たちを助ける治療法を見つけてもらおう！」と自宅の庭でレモネードスタンドを開き、集まったお金を病院へ寄付することを始めました。アメリカでは子供たちのお小遣い稼ぎや社会勉強のためにレモネードスタンドを開くことが夏の風物詩となっていました。少女が始めた活動は、メディアに取り上げられ全米に広がり、少女が亡くなった今もその意思は引き継がれています。

現在、日本でも英語の学校教材として取り上げられるなど「レモネードスタンド」という活動が徐々に広まってきています。学校の文化祭や地域のお祭り、自宅のガレージ、企業のイベントなどでレモネードスタンドを開催し、集まった寄付は小児がん支援に活用されています。

引用：認定NPO法人キャンサーネットジャパン（https://www.lemonadestand.jp/about）

特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体について

「子どもが笑って過ごせる地域の形成」を目指して、2013年11月に高校生有志によって設立。2017年1月にNPO法人として兵庫県より認証。2023年2月に認定NPO法人として兵庫県より認定を受ける。これまでに、学習支援や子どもの居場所づくり、体験・経験活動、オレンジリボン運動など子どもやその家庭に関わる活動を多岐にわたって展開。若い人たちの積極的な活動が評価され「第10回よみうり子育て応援団大賞 奨励賞」を2016年に、「あしたのまち・くらしづくり活動賞 振興奨励賞」を2017年に受賞。2024年には「明石市教育功労賞」を受賞。

名称：認定特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体

代表理事：多田実乘

所在地：兵庫県明石市別所町８番１１号

設立：2013年11月29日（法人認証日：2017年1月18日、認定日：2023年2月22日）

事業内容：学習支援事業、子どもの健全育成事業、情報発信事業、児童虐待防止支援事業 等

認定特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体：https://hpcso.com

マンスリーサポーター募集ページ：https://hpcso.com/news/9109