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ロビン・フッド１号店で5,800個以上大ヒットの85円おにぎりなど、「福にぎり」シリーズが全国のドン・キホーテ、アピタ・ピアゴで2026年5月1日（金）から発売開始
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、PPIH）は、2026年4月24日（金）にオープンした「ロビン・フッド甚目寺店」にて、発売からわずか1週間でシリーズ累計5,800個以上を売り上げた大ヒット商品「福にぎり」シリーズを、2026年5月1日（金）より全国のドン・キホーテおよびアピタ・ピアゴの店舗にて発売いたします。
■物価高の今だからこそ、日本人の主食「お米」をお腹いっぱい食べてほしい
長引く物価高騰の中でも、毎日食べるおにぎりを「安く、楽しく」届けたい。その想いから、使用する具材や包材を一から見直し、以前よりご愛顧いただいていた「福にぎり」シリーズを全面刷新しできあがりました。85円（税込）〜171円（税込）まで幅広い価格帯で取り揃え、その日の気分や予算に合わせて自由に選ぶことができます。
最も人気な「だしおにぎり」は、価格高騰している海苔は使用せず、食物繊維が白米よりおおよそ20倍近くある押し麦を配合することで最安値85円（税込）という破格のプライスを実現しました。また、見た目の彩りにもこだわりながら、計30種類※の品揃えで、お財布にも体にも優しい商品となります。
※店舗により取り扱い種類数・価格が異なる場合がございます
■ロビン・フッド甚目寺店 「福にぎり」人気ベスト5
販売から約1週間で計5,800個以上販売した「福にぎり」シリーズ。その中から特に売れている上位5品をご紹介します。
【第1位】
NEW 福にぎり だしごはん 税抜78円（税込85円）
鰹ベースのお出汁の旨味が広がるおにぎり。お米一粒一粒まで風味をしっかり染み込ませました。
※押し麦、出汁ごはん使用 ※ドンキ、ロビン限定
【第2位】
NEW 福にぎり うなだれ〜山椒入り〜 税抜98円（税込106円）
濃厚でコク深い特製うなぎたれを混ぜ込み、山椒をきかせることで、香り高い大人の味わいに。
※押し麦使用
【第4位】
NEW福にぎり 鮭 税抜98円（税込106円）
この価格で食べられる、程よい塩味と鮭の旨味が凝縮された、定番のおにぎり。
※押し麦、出汁ごはん使用 ※ドンキ、ロビン限定
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
ドン・キホーテ公式サイト
https://www.donki.com/
ユニー株式会社
https://www.uny.co.jp/
ロビン・フッド公式HP
https://www.robinhood-food.jp
■物価高の今だからこそ、日本人の主食「お米」をお腹いっぱい食べてほしい
最も人気な「だしおにぎり」は、価格高騰している海苔は使用せず、食物繊維が白米よりおおよそ20倍近くある押し麦を配合することで最安値85円（税込）という破格のプライスを実現しました。また、見た目の彩りにもこだわりながら、計30種類※の品揃えで、お財布にも体にも優しい商品となります。
※店舗により取り扱い種類数・価格が異なる場合がございます
■ロビン・フッド甚目寺店 「福にぎり」人気ベスト5
販売から約1週間で計5,800個以上販売した「福にぎり」シリーズ。その中から特に売れている上位5品をご紹介します。
【第1位】
NEW 福にぎり だしごはん 税抜78円（税込85円）
鰹ベースのお出汁の旨味が広がるおにぎり。お米一粒一粒まで風味をしっかり染み込ませました。
※押し麦、出汁ごはん使用 ※ドンキ、ロビン限定
【第2位】
NEW 福にぎり うなだれ〜山椒入り〜 税抜98円（税込106円）
濃厚でコク深い特製うなぎたれを混ぜ込み、山椒をきかせることで、香り高い大人の味わいに。
※押し麦使用
【第3位】
NEW 福にぎり 紅しょうが 税抜118円（税込128円）
紅しょうがを寿司酢ご飯に混ぜ込み、さっぱりとした爽やかな酸味と食感がアクセント。
※押し麦、酢飯使用
NEW 福にぎり 紅しょうが 税抜118円（税込128円）
紅しょうがを寿司酢ご飯に混ぜ込み、さっぱりとした爽やかな酸味と食感がアクセント。
※押し麦、酢飯使用
【第4位】
NEW福にぎり 鮭 税抜98円（税込106円）
この価格で食べられる、程よい塩味と鮭の旨味が凝縮された、定番のおにぎり。
※押し麦、出汁ごはん使用 ※ドンキ、ロビン限定
【第5位】
NEW福にぎり 和風ツナマヨネーズ 税抜98円（税込106円）
ツナマヨとコクのある醤油との絶妙なバランスで仕上げた優しい味わいのおにぎりです。
※押し麦使用 ※ドンキ、ロビン限定
NEW福にぎり 和風ツナマヨネーズ 税抜98円（税込106円）
ツナマヨとコクのある醤油との絶妙なバランスで仕上げた優しい味わいのおにぎりです。
※押し麦使用 ※ドンキ、ロビン限定
▽その他 25種類
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
ドン・キホーテ公式サイト
https://www.donki.com/
ユニー株式会社
https://www.uny.co.jp/
ロビン・フッド公式HP
https://www.robinhood-food.jp