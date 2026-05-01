ロビン・フッド１号店で5,800個以上大ヒットの85円おにぎりなど、「福にぎり」シリーズが全国のドン・キホーテ、アピタ・ピアゴで2026年5月1日（金）から発売開始





【第4位】



NEW福にぎり 鮭 税抜98円（税込106円）



この価格で食べられる、程よい塩味と鮭の旨味が凝縮された、定番のおにぎり。



※押し麦、出汁ごはん使用 ※ドンキ、ロビン限定 【第4位】NEW福にぎり 鮭 税抜98円（税込106円）この価格で食べられる、程よい塩味と鮭の旨味が凝縮された、定番のおにぎり。※押し麦、出汁ごはん使用 ※ドンキ、ロビン限定











【第5位】



NEW福にぎり 和風ツナマヨネーズ 税抜98円（税込106円）



ツナマヨとコクのある醤油との絶妙なバランスで仕上げた優しい味わいのおにぎりです。



※押し麦使用 ※ドンキ、ロビン限定





▽その他 25種類









