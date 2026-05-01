天創堂株式会社、総額2.65億円を調達。1万点を超える地域産品を世界へ届ける流通体制を拡充

天創堂株式会社

天創堂株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：粕井健次）は、三菱UFJ銀行、りそな銀行、池田泉州銀行、みなと銀行からの融資および、南都銀行、紀陽銀行を引き受け先とした私募債の発行により、総額2.65億円の資金調達を実施いたしました。

当社は「ジャパンブランドを通して地域の魅力を世界へ届け、地方から日本を元気にする」をミッションに、地域特産品の発掘・開発から訪日外国人観光客向けの販売・海外卸までを一貫して手掛けています。本調達により、1万点を超える商品群をグローバル市場へ届けるための財務基盤・組織体制を強化し、日本の地域産品のさらなる販路拡大を推進してまいります。

■今後の展開

本調達は、当社の事業成長性と財務健全性が金融機関より高く評価されたことで実現いたしました。今回いただいた信用・資金をもとに、当社は以下2点を軸に事業をさらに加速してまいります。

1. インバウンドマーケットにおける販路のさらなる拡大

訪日外国人観光客数が堅調な伸びを見せるなか、当社はインバウンド需要を確実に捉えるための販売網拡充を加速させます。今後、大阪で予定される統合型リゾート（IR）の開業も視野に入れ、新たな販売チャネルの開拓や商品ラインナップを拡充。地域産品の魅力を外国人消費者に直接手にとっていただける接点をさらに広げ、地域経済への貢献を目指します。

2. インバウンドマーケットでの知見を活かした海外展開の加速

10年以上にわたりインバウンド市場の最前線で培ってきた、全国の実店舗での購買データや知見は当社の大きな強みです。「日本を訪れた外国人に、実際に選ばれた商品」という確かな実績を裏付けとして、海外向けの輸出や商品開発を本格的に推進。日本各地の産品が、世界市場でも継続的に流通するための需要創出に取り組んでまいります。

■ 社債（SDGs私募債）を通じた地域社会への貢献

本調達に際し、社債（SDGs私募債）を引き受けた南都銀行および紀陽銀行より、当社の想いに賛同いただき以下の教育機関へ寄付が実施されます。

・大阪市立南幼稚園 様

本社近隣の幼稚園へ、子どもたちの教育環境整備を支援。

・学校法人エール学園 様

インバウンド領域で連携する学校法人へ、グローバル人材の育成を支援。

■ 代表メッセージ

ジャパンブランドには、まだまだ無限の可能性があります。日本には、地域ごとに多様な文化や食、そして世界に誇れるモノづくりの力がある。その素晴らしい個性を発掘し、世界へ届けることが私たちの使命です。

今回、6行の金融機関様にご支援いただけたことは、私たちの事業への評価と信頼の証と受け止めています。今回いただいた信用と資金をもとに、インバウンド市場で築いてきた販売網や知見、お取引先様とのネットワークを最大限に活用し、ジャパンブランドのグローバル展開をさらに加速してまいります。

『日本を元気にしたい』という想いは、創業時から一度も変わることのない私たちの原動力です。これからも、日本の魅力を世界へ届け、地方から日本を元気にしてまいります。

■ 天創堂株式会社について

会社名：天創堂株式会社

所在地：大阪市中央区南船場3-2-22 おおきに南船場ビル9F

代表者：代表取締役 粕井 健次

設立：2009年10月

事業内容：ご当地商品・ご当地ブランド事業

・国内卸売事業

・海外輸出事業

・商品企画開発事業

・ライセンス管理事業

URL：https://www.tensodo.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

天創堂株式会社 経営管理部：神野 義也

Email：keiri@tensodo.co.jp / TEL：06-6948-8871



