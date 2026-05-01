【2026年 熊野大花火大会】移動・食事・当日の不安を軽減。全室露天風呂付スイート「里創人 熊野倶楽部」が専用宿泊プランを5月5日より先着販売！
株式会社エムアンドエムサービス（本社：京都府亀岡市 代表取締役：小池 悟）が運営する「里創人 熊野倶楽部」（三重県熊野市）は、2026年8月17日（月）開催予定の「熊野大花火大会」に合わせ、花火大会観賞を心ゆくまで堪能できる特別な宿泊プランを販売いたします。
三重県熊野市の夏の風物詩、300年の歴史を誇る「熊野大花火大会」。本プランは当日の混雑状況を踏まえ、移動やお食事のタイミングに配慮することで不安を軽減し、当館での滞在と花火大会を安心してお楽しみいただける内容となっております。
2026年5月5日（火祝）より、公式サイト限定で先着順の受付を開始いたします。
熊野大花火大会の宿泊プランについて :
https://kumanoclub.jp/news/2026%e5%b9%b4%e3%80%80%e7%86%8a%e9%87%8e%e5%a4%a7%e8%8a%b1%e7%81%ab%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=kumano-hanabi
■ゆとりある滞在で、安心して楽しむ花火観賞
H29大賞 三尺玉海上自爆部門『三尺玉！！花火師の心意気』
H27大賞 三尺玉海上自爆部門『熊野名物三尺玉』
三重県熊野市で開催される「熊野大花火大会」は、300年以上続く伝統行事であり、毎年多くの来場者でにぎわう夏の風物詩です。大規模な混雑が発生するイベントであることを踏まえ、本プランでは、お客様の移動やお食事のタイミングなどを含め、当日の過ごし方をトータルでサポート。混雑の中でも安心して花火をお楽しみいただける滞在オペレーションを提供いたします。
12時からチェックイン手続きOK
通常は14時開始のアフタヌーンティ―も、当日は12時からご利用可能。早めに到着して、お部屋のご案内（15:00～）までアフタヌーンティーや軽食ブッフェを楽しみながら、混雑が本格化する前の時間帯に、ゆとりを持ってお過ごしいただけます。
“食事難民”を防ぐ早めの夕食ビュッフェ
花火大会開始時間に合わせ、15:30から夕食を提供。混雑する時間帯を見据え、余裕をもってご出発いただけるよう設計しています。
安心の移動サポート
花火大会終了後の「帰れないリスク」を低減するため、公共交通機関と送迎を組み合わせた混雑を考慮した導線を設計し、移動負担の軽減を図ります。慣れない土地でも安心してご参加いただけます。
■里創人 熊野倶楽部の魅力
オールインクルーシブで楽しむ贅沢な滞在
里創人 熊野俱楽部 外観
アフタヌーンティー
露天風呂付スイートの客室
「里創人 熊野倶楽部」は、全室が露天風呂付スイート。独自のオールインクルーシブサービス「まるごとおもてなし(R)」により、ラウンジでのフリードリンクやアフタヌーンティーなど、追加料金を気にせず贅沢な時間をお楽しみいただけます。
露天風呂付スイートルームのご案内 :
https://kumanoclub.jp/guest_room/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=kumano-hanabi
オールインクルーシブサービスのご案内 :
https://kumanoclub.jp/hospitality/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=kumano-hanabi
■ プラン概要・販売方法
熊野大花火大会の様子
・対象日：2026年8月17日（月）
・内容：「熊野大花火大会」観賞に合わせた宿泊プラン
・販売開始：2026年5月5日（火祝）より先着順にて受付開始
・予約方法：里創人 熊野俱楽部 公式サイトのみ
・詳細：公式サイトにてご確認ください
熊野大花火大会の宿泊プランについて :
https://kumanoclub.jp/news/2026%e5%b9%b4%e3%80%80%e7%86%8a%e9%87%8e%e5%a4%a7%e8%8a%b1%e7%81%ab%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=kumano-hanabi
■よくあるご質問
Q1. 予約はどのように行いますか？
A. 2026年5月5日（火祝）より、公式サイトにて先着順で受付いたします。満室になり次第、受付終了となります。
Q2. 食事や移動はどのように配慮されていますか？
A. 夕食は15:30から提供し、ゆとりをもってお過ごしいただけるよう設計しています。また、移動についても送迎や交通手段を考慮し、当日の状況に配慮した導線を整えています。
Q3. どのような方におすすめですか？
A. 当日の移動やお食事のタイミングなどに不安を感じることなく花火を楽しみたい方や、遠方から訪れる方、ご家族連れやご友人グループでのご旅行におすすめです。
■里創人 熊野倶楽部 支配人のコメント
「熊野大花火大会」は、熊野の自然とともに長く受け継がれてきた大切な文化です。この花火大会を楽しみに当館にご宿泊いただくお客様の不便を少しでも減らし、混雑の中でも安心して、花火そのものや過ごす時間に向き合える環境を整えました。
花火を見るだけでなく、この土地の空気や時間の流れも含めて体験していただけるような滞在を提供することで、熊野という地域の魅力をより深く感じていただければと思います。
【里創人 熊野倶楽部へのお問い合わせ】
- 担当：清水
- 所在地：三重県熊野市久生屋町1430
- TEL：0597-88-2045
- 公式サイト：https://kumanoclub.jp/(https://kumanoclub.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=kumano-hanabi)
- お問い合わせ：https://kumanoclub.jp/contact/(https://kumanoclub.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=kumano-hanabi)
- 株式会社エムアンドエムサービス
- URL：https://mandm.co.jp/(https://mandm.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=kumano-hanabi)
- お問い合わせ：https://mandm.co.jp/contact/(https://mandm.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=kumano-hanabi)