暑い日でも″着るだけで決まる″初夏のコーディネートVIS「Light Airy」から着回せる軽くて涼しい新作が登場！

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）が運営するレディースブランド「VIS（ビス）」は、暑い夏に活躍する洗練された着こなしと、優れた機能性を両立したアイテム「Light Airy」をコーディネート提案とともに公開いたしました。

ゴールデンウィーク明け、気温も上がり始める時期。

「暑いけど、きちんと見せたい」そんな悩みを感じる働く女性に向けて、心地よく着回しやすいアイテムをセットアップで展開します。

「VIS」が得意とする、日常を自分らしく楽しむ女性たちの毎日に寄り添うシルエットや機能性を、「軽くて涼しい着回し」をテーマにWEBコンテンツとして提案します。

軽やかで涼しい着心地に加え、UVケア・接触冷感・吸水速乾・洗濯機洗い可能といった夏に嬉しい機能も充実。

1枚でスタイリングが決まるシルエットを兼ね備えたアイテムです。

通勤はもちろん、休日にも着回せるデザインで、忙しい毎日でも無理なくおしゃれを楽しめます。

特設サイトはこちら :https://www.junonline.jp/news/481652?utm_campaign=d-260501_lightairy&utm_medium=referral&utm_source=prtimes.jp

■「Light Airy」について

「VIS」が得意とする美シルエット設計に加え、軽い着心地で夏に嬉しい機能を兼ね備えた新たな仕様。夏から残暑まで長く着用できる接触冷感機能に加え、UVカット機能も備え、紫外線から肌を守ります。さらに、吸水速乾によるさらっとした快適な着心地とマシンウォッシャブル仕様で、汗をかきやすい時期に清潔に保ちやすいのも特徴です。程よいゆとりと美しいシルエットで、オフィスから休日まで夏の幅広いシーンで活躍します。

■ITEM LINE UP

Light Airyシングルドルマンジャケット

価格：\7,909（税込）

カラー：Black/Ecru/Khaki type

サイズ：Free

品番：BVV36200

羽織るだけで“ちゃんと見え”が叶うシングルジャケット。

ドルマンシルエットで風通しがよく、暑い日に軽やかに着用できます。

商品ページ :https://www.junonline.jp/vis/product/jacket-outerwear/tailored-jacket/BVV36200?utm_campaign=d-260501_lightairy&utm_medium=referral&utm_source=prtimes.jpスタッフスタイリングはこちら :https://www.junonline.jp/styling/?hinban=BVV36200&model_class=0&sort=pv?utm_campaign=d-260501_lightairy&utm_medium=referral&utm_source=prtimes.jp

Light Airyセットアップパンツ

価格：\5,929（税込）

カラー：Black/Ecru/Khaki type

サイズ：SS/S/M/L

品番：BVS36200

3タック仕様でゆとりがありながらもすっきり見えするシルエットで、“ラクなのにきれい見え”を両立。

ベルト後ろのサイドにゴムを入れた仕様で、サラッとした肌触りが心地の良いパンツです。

商品詳細 :https://www.junonline.jp/vis/product/pants/pants/BVS36200?utm_campaign=d-260501_lightairy&utm_medium=referral&utm_source=prtimes.jpスタッフスタイリングはこちら :https://www.junonline.jp/styling/?hinban=BVS36200&model_class=0&sort=pv?utm_campaign=d-260501_lightairy&utm_medium=referral&utm_source=prtimes.jp

【取り扱い店舗】

VIS店舗(https://www.junonline.jp/vis/shop/?utm_campaign=d-260501_lightairy&utm_medium=referral&utm_source=prtimes.jp)

オンラインストア(https://www.junonline.jp/vis/shop/?utm_campaign=d-260501_lightairy&utm_medium=referral&utm_source=prtimes.jp)

【VISについて】

“cheer up LADY”をコンセプトに、爽やかな色気とカッコ良さを融合させたスタイルを提案するレディースブランド。日常を自分らしく楽しむ女性たちの毎日に寄り添い、どんなシーンでも自信と輝きを引き出します。

▪️ブランドサイト(https://www.visjp.com/)

▪️Instagram(https://www.instagram.com/vis_jp/?utm_campaign=d-260501_lightairy&utm_medium=referral&utm_source=prtimes.jp)

▪️X(https://x.com/vis_jp?utm_campaign=d-260501_lightairy&utm_medium=referral&utm_source=prtimes.jp)

▪️Tiktok(https://www.tiktok.com/@vis__official?utm_campaign=d-260501_lightairy&utm_medium=referral&utm_source=prtimes.jp)