株式会社長崎国際テレビは、ゴールデンウィーク期間に「DEJIMA博 2026」「こどもでじまはく in 出島メッセ長崎」をはじめ、食・遊び・アート・スポーツ・環境を楽しめるイベントを展開します。両イベントは、メットライフ生命保険株式会社の特別協賛のもと、交流人口の創出と地方創生を目指す取り組みとして実施するものです(2025年実績：来場者数23万人)。今年は、長崎県美術館と連携した文化・アート企画、「スポGOMI in NAGASAKI」、「3x3 マジデジマ GAMES 2026」なども連動し、子どもたちの体験機会を広げながら、長崎市中心部の回遊促進とまちなかのにぎわい創出を目指します。





特別協賛





■「DEJIMA博 2026」

全国の選りすぐりグルメ・スイーツ70店舗以上が集結

「DEJIMA博 2026」は、2026年5月2日(土)から5月6日(水・振休)まで、長崎水辺の森公園で開催します。中心企画の「ひるじげグルメ祭り」には、全国から70店舗以上のグルメ・スイーツが集結。期間中は、ステージイベントやトークショー、キャラクターグリーティング、V・ファーレン長崎のパブリックビューイングなども予定しており、食とエンターテインメント、スポーツの応援体験を一体的に楽しめます。





DEJIMA博 2026





■「こどもでじまはく in 出島メッセ長崎」

今年初登場の「ふわふわ宇宙ステーション」など、親子で楽しめる屋内型イベント

「こどもでじまはく in 出島メッセ長崎」は、2026年5月2日(土)から5月10日(日)まで開催します。会場には、今年初登場の「ふわふわ宇宙ステーション」をはじめ、ふわふわ遊具、大型スライダー、迷路、電動カートなど、子どもたちが体を動かして楽しめるコンテンツがそろいます。同会場では「こどもジョブチャレンジ in 長崎」も実施し、仕事や社会のしくみにふれる機会も提供します。

天候に左右されにくい屋内会場の特性を生かし、子どもたちが安全に、思いきり遊べる環境を整えます。さらに、長崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」と連携した子育て情報の発信、乳児や保護者向けの無料休憩所・おむつ交換所も用意し、子育て世帯が安心して過ごせる会場づくりを進めます。





こどもでじまはく





■長崎県美術館と連携した文化・アート企画

書の世界と廃材を生かした創作体験にふれる文化体験

長崎県美術館の協力のもと、DEJIMA博と連動した文化・アート企画も展開します。

長崎県美術館2階ホールでは、日本テレビ系「シューイチ」でMCを務める中山秀征さんの書の世界を紹介する「中山秀征書道展」を開催。中山秀征さんをお迎えしたトークショーも、DEJIMA博会場と長崎県美術館の双方で実施します。

また、「エコアートパーク in DEJIMA博」では、廃材を活用したワークショップや作品展示、みんなでつくる「ながさきくんち龍」の共同制作などを行い、親子で環境やものづくりの楽しさにふれられる機会を提供します。





エコアートパーク





■「スポGOMI in NAGASAKI」

ごみ拾いをスポーツとして楽しみ、長崎の海を守る環境アクション

地域貢献型企画として、「スポGOMI in NAGASAKI」も開催します。

チームで制限時間内にごみを拾い、量や種類に応じてポイントを競うスポーツ感覚の清掃活動です。当日は、オリンピック競泳メダリストの松田丈志さんも参加予定。楽しみながら、長崎の海を守る環境アクションに参加するきっかけをつくります。





スポGOMI in NAGASAKI





■「3x3 マジデジマ GAMES 2026」

アミュプラザ長崎かもめ広場で、若い世代のスポーツ交流を創出

アミュプラザ長崎かもめ広場(JR長崎駅隣接)では、「3x3 マジデジマ GAMES 2026」を実施します。U12・U15・U18の各カテゴリーを対象に、若い世代がまちなかでスポーツに親しむ機会を創出。長崎水辺の森公園、出島メッセ長崎、長崎県美術館、アミュプラザ長崎かもめ広場をつなぎ、ゴールデンウィーク期間中の回遊性を高めます。





マジデジマGAMES2026





■DEJIMA博 2026

・開催期間：2026年5月2日(土)～5月6日(水・振)

・会場 ：長崎水辺の森公園ほか

・入場料 ：無料

・主催 ：株式会社長崎国際テレビ

・特別協賛：メットライフ生命保険株式会社

・主な内容：

ひるじげグルメ祭り、ステージイベント、V・ファーレン長崎パブリックビューイング、AI採点グランプリ、スポGOMI in NAGASAKI、エコアートパーク、中山秀征書道展、DEJIMA博おとクーポン、STLOCALスタンプラリー ほか





ひるじげグルメ祭り





■こどもでじまはく in 出島メッセ長崎

・開催期間：2026年5月2日(土)～5月10日(日)

・会場 ：出島メッセ長崎

・対象年齢：3歳～小学6年生、※0歳～2歳専用プレイランドあり

・入場料 ：以下参照

https://www.nib.jp/nib_nagasaki/kodomodejimahaku/

・主な内容：

ふわふわ宇宙ステーション、ふわふわ遊具、大型スライダー、迷路、電動カート、こどもジョブチャレンジ、子育て情報提供、無料休憩所・おむつ交換所 ほか





＜長崎県美術館での主な催し＞

中山秀征書道展 in NAGASAKI ～西海～

・日程：2026年5月2日(土)～5月6日(水・振)

・会場：長崎県美術館 2階ホール

・協力：長崎県美術館





中山秀征書道展





エコアートパーク in DEJIMA博

・日程 ：2026年5月2日(土)～5月6日(水・振)

・会場 ：長崎県美術館

・参加費：無料

・協力 ：長崎県美術館









＜アミュプラザ長崎かもめ広場での主な催し＞

3x3 マジデジマ GAMES 2026

・日程：2026年5月2日(土)～5月5日(火・振)

・会場：アミュプラザ長崎かもめ広場(JR長崎駅隣接)