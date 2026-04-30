株式会社吉兵衛（本社：神戸市中央区、代表取締役：上林守）が運営する老舗「かつ丼吉兵衛」は、2026年5月1日(金)より、期間限定商品「ガリマヨかつ丼」の販売を開始します。

にんにくマヨの誘惑に、もう抗えない！期間限定かつ丼

ガツンとにんにくが効いたマヨを甘だれと合わせた、クセになるコク旨かつ丼。カツの上にたっぷりとにんにくマヨを乗せ、全体に甘だれをかけて仕上げました。食欲をそそるにんにくの香りが、一口食べたら虜になること間違いなし。5月は食欲全開で、吉兵衛の新作をぜひ堪能してください。

【商品概要】 商品名：ガリマヨかつ丼 価格：並盛 980円（小盛 -80円、てんこ盛 +120円、だぶる +450円）税込 販売期間：2026年5月1日(金)～5月31日(日) 提供方法：店内飲食、お持ち帰り、デリバリー ※デリバリーサービスにより価格が異なる場合があります ※原料の一部に大豆、小麦、鶏肉、乳、豚肉、卵、さば、えび、ゼラチンを含みます

販売店舗

【兵庫県神戸市】三宮本店、旭通店、プロメナ神戸店、元町店 【兵庫県西宮市】今津港町店 【大阪府大阪市】東梅田店、なんば道具屋筋店 【東京都豊島区】池袋東口店 営業時間は公式ホームページをご確認ください。

公式アプリでお得に「ガリマヨかつ丼」を楽しもう！

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公式アプリで「期間限定かつ丼50円引きクーポン」を配信中。毎月お得なクーポンをお届けします。他にも、来店スタンプや事前注文・決済ができるテイクアウトサービスなどがご利用いただけます。 (ネット・アプリ注文ではクーポンをご利用いただけませんので、予めご了承ください。) iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6670603195 Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yoshibei.app

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かつ丼吉兵衛について

1979年、神戸・三宮市場で創業。当初はカウンター6席1坪弱の小さな店からスタートし、2010年に株式会社吉兵衛を設立。現在は直営店7店舗、FC店1店舗の計8店舗を展開しています。

1979年の創業以来、試行錯誤を重ね辿り着いた飽きの来ないあっさり味の玉子とじかつ丼を提供しております。 とんかつは創業当時から使用している、肉肉しい味わいの「肩ロース」とあっさり肉質柔らかな「背ロース」の2種類から肉の部位を選んでいただき、サクサク感を大切にしたパン粉をまぶし、油でカラッと揚げております。 テンポよくカットしたカツを、門外不出の出汁に入れ、タイミングを見計らい卵をかけます。 最後にネギをのせ、ご飯の上に盛りつければ吉兵衛の玉子とじかつ丼の完成です。