『トイ・ストーリー』日本公開から30年――

おなじみの仲間たちが最新おもちゃになって大集合！

ディズニー&ピクサー最新作 『トイ・ストーリー５』関連商品

2026年6月20日(土)から順次発売

「トミカ」「プラレール」「人生ゲーム」「アスレチックランドゲーム」など

90種類以上を展開

タカラトミーグループ（本社：株式会社タカラトミー／代表取締役社長：富山彰夫／所在地：東京都葛飾区）は、ディズニー&ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』の劇場公開（2026年7月3日(金））に先駆け、映画の関連商品を、2026年6月20日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、一部の映画館、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp/）等にて順次発売します。

タカラトミーは、「トイ」カテゴリーの国内メインライセンシーとして、グループ全体で合計90種類以上の商品を発売し、さらに一部商品はアジア10の地域（韓国、中国、香港、台湾、シンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ、インドネシア、ベトナム）で展開してまいります。









タカラトミーグループでは、映画『トイ・ストーリー』第1作(1996年日本公開）から関連玩具を発売しており、第5作目となる今回は、リアルサイズフィギュアに加え、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」、鉄道玩具「プラレール」、ぬいぐるみ、ファミリーゲームの定番「ポンジャン」、盤ゲーム「人生ゲーム」などのトイゲーム等、様々なカテゴリーで子どもから大人まで楽しめる商品を幅広く展開します。

“おもちゃの世界”を舞台にした『トイ・ストーリー』の世界観を楽しめるリアルなフィギュア「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」は、劇中同様の商品パッケージにリニューアルし、作品の世界への没入感を一段と高めます。また、「トイ・ストーリー ポンジャン」は、目の不自由な方もそうでない方も一緒にお楽しみいただけるユニバーサルデザインを採用しました。ゲームに使用するパイにはマークの凹凸や点字を施しており、指先で識別しながら遊べます。その他、映画『トイ・ストーリー』１～５の世界を追体験できる盤ゲーム「トイ・ストーリー 人生ゲーム」や、「ピクサー・ボール」デザインのボールをボタン、ダイヤル、レバーを操作しながら転がしてゴールを目指すドキドキハラハラできるエキサイティングアクションゲーム「トイ・ストーリー アスレチックランドゲーム」も登場します。また、タカラトミーアーツからはぬいぐるみ、ガチャ®（カプセルトイ）商品など計35種以上を発売予定で、こちらも一部商品は海外でも展開予定です。

ディズニー&ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』では、変わりゆく時代の波に揺さぶられたウッディや仲間たちが、新たな出会いと 危機をきっかけに、再び未知の冒険へと踏み出します。タカラトミーグループでは、映画で得た感動と興奮を何度も楽しめるような 玩具を展開します。

ディズニー&ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』関連商品ＨＰ：www.takaratomy.co.jp/products/disney/toystory/

商品概要

取扱場所：全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、一部の映画館、オンラインストア、

タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（ takaratomymall.jp/ ）等





★「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」 ★

1分の1サイズのトーキングフィギュア。映画同様のキャラクターボイスでおしゃべり日本語／英語に対応しており、約50種類のボイスが収録されています。エイリアンは声や音に反応しておしゃべりし、その他のキャラクターはひもを引いたりボタンを押したりするとおしゃべりします。またパッケージは劇中デザインをイメージしたものになっています。

第１弾（5種）：ウッディ／ジェシー／バズ・ライトイヤー／エイリアン／フォーキー

発売日：6月20日（土）

希望小売価格：（ウッディ／ジェシー／バズ・ライトイヤー／エイリアン）各9,350円

（フォーキー）4,950円（税込）

対象年齢：4歳～ 著作権表記：© Disney/Pixar

★「トイ・ストーリー５ ダイキャストコレクション」★

ダイキャスト製の重厚感のあるフィギュアシリーズ。キャラクターフィギュアはそれぞれ

劇中デザインをイメージしたミニチュアパッケージがセットになっています。

第1弾（9種）：ウッディ／ジェシー／バズ・ライトイヤー／エイリアン／レックス／ブルズアイ／フォーキー／ピクサー・ランプ＆トイ・ストーリーロゴ カラーメタリックver．／スマーティー・パンツ

発売日：6月20日（土） 希望小売価格：各1,650円（税込）

対象年齢：3歳～ 著作権表記：© Disney/Pixar





★「トイ・ストーリー ポンジャン」★

目の不自由な方もそうでない方も一緒に楽しめるユニバーサルデザインの「ポンジャン」が登場。ゲームに使用するパイにはマークの凹凸や点字を施しており、指先で識別しながら遊べます。盤面は４つに分けてコンパクトに収納できるようになりました。

発売日：6月20日（土） 希望小売価格：6,930円（税込）対象年齢：5歳～

著作権表記：© Disney/Pixar © Just Play, LLC





★「トイ・ストーリー 人生ゲーム」★

『トイ・ストーリー』が初めて「人生ゲーム」に！映画『トイ・ストーリー』１～５の世界を追体験できます。

発売日：6月20日（土） 希望小売価格：5,500円（税込）対象年齢：6歳～

著作権表記：© Disney/Pixar © Just Play, LLC Mr. Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. © Hasbro. All Rights Reserved. © 1968,2026 Hasbro. All Rights Reserved. © ＴＯＭＹ

★「トイ・ストーリー アスレチックランドゲーム」★

「ピクサー・ボール」デザインのボールをボタン、ダイヤル、レバーを操作しながら転がしてゴールを目指す、映画のようにドキドキハラハラできる商品です。

発売日：６月２０日（土） 希望小売価格：４,９５０円（税込） 対象年齢：５歳～

著作権表記：© Disney/Pixar © Just Play, LLC © Hasbro.

★トミカ★





「ドリームトミカ Ｎｏ.180 ディズニートミカパレード トイ・ストーリー５」

発売日：6月20日（土） 希望小売価格：1,100円（税込）対象年齢：3歳～

著作権表記：© Disney/Pixar

「TOMICA TUNES TOYSTORY CHARACTERS」

発売日：7月18日（土） 希望小売価格：1,320円（税込） 対象年齢：3歳～

著作権表記：© ＴＯＭＹ © Disney/Pixar

※全7種、シークレット1種あり

★プラレール★

※レールは別売りです。

「トイ・ストーリー５ ラッピングトレイン バズ・ライトイヤー」

発売日：6月20日（土） 希望小売価格：2,420円 対象年齢：6歳～

著作権表記：© ＴＯＭＹ © Disney/Pixar

「トイ・ストーリー５ ラッピングトレイン ウッディ」

発売日：6月20日（土） 希望小売価格：2,420円 対象年齢：3歳～

著作権表記：© ＴＯＭＹ © Disney/Pixar © Just Play, LLC

★ぬいぐるみ・ガチャなど（発売元タカラトミーアーツ）★

ぬいぐるみ、ガチャなどで35種以上のアイテムを発売いたします。なお、一部商品は海外での展開も予定しいます。























「トイ・ストーリー５ ぬいぐるみ」

（全６種）：ウッディ／ジェシー／バズ・ライトイヤー／ブルズアイ／

リリーパッド／スマーティー・パンツ

発売日：6月20日（土） 希望小売価格：各2,640円～3,300円

対象年齢：3歳～ 著作権表記：© Disney/Pixar

「トイ・ストーリー５ もふもふポーシェット」（ガチャ）

発売日：6月下旬予定 希望小売価格：400円 対象年齢：15歳～

著作権表記：© Disney/Pixar

★タカラトミーアーツ 『トイ・ストーリー５』ぬいぐるみ関連商品HP★

www.takaratomy-arts.co.jp/specials/toystory/

※「ガチャ」「GACHA」は株式会社タカラトミーアーツの日本国登録商標です。

映画『トイ・ストーリー５』について

ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。

『トイ・ストーリー』日本公開から30年―。おもちゃの時代は...もう終わり？

子ども部屋に届けられた箱の中身はなんと、タブレット!?







７月３日(金) 劇場公開

www.disney.co.jp/movie/toy5

©2026 Disney/Pixar