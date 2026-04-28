累計販売枚数157万枚を突破した人気商品！＜ビズポロ＞本家のホンキ

■ラインナップを拡充し、夏のビジネススタイルをより快適にビジネススタイルの多様化や年を追うごとに厳しくなる猛暑の影響を受け、程よいきちんと感と着心地の良さを両立させた「ビズポロ」はORIHICAの夏の人気商品です。本商品はワイシャツと同じ工場で仕立てているため、ドレスシャツのような上品な仕上がりでジャケットとの相性も良く、襟立ちが良い台襟によってポロシャツでありながらネクタイを締めることも可能です。襟裏には「消臭芯地」を採用し、夏に気になる汗などの臭いを消臭し、梅雨時期に増える洗濯の部屋干し臭を抑える効果も期待できます。また、放熱性が高い「一枚ヨーク」仕立てにより肩回りは通気性がよく、夏のビジネスシーンを涼しく、快適に過ごせるアイテムとして、発売以来お客様の人気を博してきました。今季は吸水速乾性、汗ジミ軽減、透け防止といった機能性に特化した「ビズポロ 『DRY DRY®』」が新たに登場。従来のビズポロの特長を備えつつ、肌離れがよくさらっとした着心地で汗ジミが目立ちにくいことに加え、透けも防ぐことができる万能アイテムです。また、アクティブなシーンでも活躍する高いストレッチ性が魅力の「BIZSPO®」ラインはカラーと素材の展開を拡充。従来のビズポロについても、一部商品をオンライン限定にて5Lサイズを新規に展開し、より多くのお客様のニーズに対応できるようラインナップを揃えました。これからもORIHICAは、進化し続ける商品開発・販売を通じて、多様なビジネスシーンを快適にお過ごしいただけるようサポートいたします。【26春夏 ORIHICA ビズポロ商品特長】