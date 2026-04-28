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累計販売枚数157万枚を突破した人気商品！＜ビズポロ＞本家のホンキ
〜新作の「DRY DRY®」も登場し、一層充実のラインナップ〜
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』では、多様なビジネスシーンや激しい気候変動に対応し、適度なきちんと感と快適性を兼ね備えたビジカジ専門店ならではのアイテムを提案しています。2012年1月より販売している「ビズポロ」は、お客様の絶大な支持を得て累計販売枚数157万枚※を突破し、今季は新作も加えた充実のラインナップにて、ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売を開始しました。
※2012年1月〜2025年12月の累計販売枚数
ORIHICAオンラインショップＵＲＬ：https://www.orihica.com/bizpolo/
■ラインナップを拡充し、夏のビジネススタイルをより快適に
ビジネススタイルの多様化や年を追うごとに厳しくなる猛暑の影響を受け、程よいきちんと感と着心地の良さを両立させた「ビズポロ」はORIHICAの夏の人気商品です。本商品はワイシャツと同じ工場で仕立てているため、ドレスシャツのような上品な仕上がりでジャケットとの相性も良く、襟立ちが良い台襟によってポロシャツでありながらネクタイを締めることも可能です。襟裏には「消臭芯地」を採用し、夏に気になる汗などの臭いを消臭し、梅雨時期に増える洗濯の部屋干し臭を抑える効果も期待できます。また、放熱性が高い「一枚ヨーク」仕立てにより肩回りは通気性がよく、夏のビジネスシーンを涼しく、快適に過ごせるアイテムとして、発売以来お客様の人気を博してきました。
今季は吸水速乾性、汗ジミ軽減、透け防止といった機能性に特化した「ビズポロ 『DRY DRY®』」が新たに登場。従来のビズポロの特長を備えつつ、肌離れがよくさらっとした着心地で汗ジミが目立ちにくいことに加え、透けも防ぐことができる万能アイテムです。また、アクティブなシーンでも活躍する高いストレッチ性が魅力の「BIZSPO®」ラインはカラーと素材の展開を拡充。従来のビズポロについても、一部商品をオンライン限定にて5Lサイズを新規に展開し、より多くのお客様のニーズに対応できるようラインナップを揃えました。
これからもORIHICAは、進化し続ける商品開発・販売を通じて、多様なビジネスシーンを快適にお過ごしいただけるようサポートいたします。
【26春夏 ORIHICA ビズポロ商品特長】
＿討亡鬚靴さ’修任ちんと感を演出
特殊な糸を使用することにより、汗ジミが目立ちにくく透けにくい、暑い季節に最適な機能を搭載した「ビズポロ『DRY DRY®』」が新たに登場。吸水速乾性にも優れ、さらっとした肌触りで夏場も快適に着用いただけます。従来のビズポロ同様、ノンアイロン、高通気、消臭、一枚ヨークなどの機能や仕様を兼ね備え、ワイシャツと同じ工場で仕立てた、ビジネスシーンにもふさわしい美しい襟立ちも健在です。
⇒囘咾箋なで選べる豊富なカラーバリエーション
高いストレッチ性が人気で、ビジネスからカジュアル、スポーツシーンまで幅広く活躍する「BIZSPO®」ラインは、カラーや素材のバリエーションを拡充。コーディネートの幅を広げ、お客様のライフスタイルをより豊かに彩ります。
より多くのお客様に着用いただけるよう展開サイズを拡大
昨年より「ビズポロ」全商品にて4Lサイズの展開を開始しましたが（オンラインショップ限定・「BIZSPO®」ラインを除く） 、今季は一部商品にてオンラインショップ限定で5Lサイズを新規展開します。より多くのお客様に着用いただけるよう、サイズの選択肢も広げてご提案します。
※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社AOKI （ORIHICA） 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608 Mail：aokipr@aoki-style.com
関連リンク
ORIHICA公式サイトメンズ
https://www.orihica.com/bizpolo/
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』では、多様なビジネスシーンや激しい気候変動に対応し、適度なきちんと感と快適性を兼ね備えたビジカジ専門店ならではのアイテムを提案しています。2012年1月より販売している「ビズポロ」は、お客様の絶大な支持を得て累計販売枚数157万枚※を突破し、今季は新作も加えた充実のラインナップにて、ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売を開始しました。
ORIHICAオンラインショップＵＲＬ：https://www.orihica.com/bizpolo/
■ラインナップを拡充し、夏のビジネススタイルをより快適に
ビジネススタイルの多様化や年を追うごとに厳しくなる猛暑の影響を受け、程よいきちんと感と着心地の良さを両立させた「ビズポロ」はORIHICAの夏の人気商品です。本商品はワイシャツと同じ工場で仕立てているため、ドレスシャツのような上品な仕上がりでジャケットとの相性も良く、襟立ちが良い台襟によってポロシャツでありながらネクタイを締めることも可能です。襟裏には「消臭芯地」を採用し、夏に気になる汗などの臭いを消臭し、梅雨時期に増える洗濯の部屋干し臭を抑える効果も期待できます。また、放熱性が高い「一枚ヨーク」仕立てにより肩回りは通気性がよく、夏のビジネスシーンを涼しく、快適に過ごせるアイテムとして、発売以来お客様の人気を博してきました。
今季は吸水速乾性、汗ジミ軽減、透け防止といった機能性に特化した「ビズポロ 『DRY DRY®』」が新たに登場。従来のビズポロの特長を備えつつ、肌離れがよくさらっとした着心地で汗ジミが目立ちにくいことに加え、透けも防ぐことができる万能アイテムです。また、アクティブなシーンでも活躍する高いストレッチ性が魅力の「BIZSPO®」ラインはカラーと素材の展開を拡充。従来のビズポロについても、一部商品をオンライン限定にて5Lサイズを新規に展開し、より多くのお客様のニーズに対応できるようラインナップを揃えました。
これからもORIHICAは、進化し続ける商品開発・販売を通じて、多様なビジネスシーンを快適にお過ごしいただけるようサポートいたします。
【26春夏 ORIHICA ビズポロ商品特長】
＿討亡鬚靴さ’修任ちんと感を演出
特殊な糸を使用することにより、汗ジミが目立ちにくく透けにくい、暑い季節に最適な機能を搭載した「ビズポロ『DRY DRY®』」が新たに登場。吸水速乾性にも優れ、さらっとした肌触りで夏場も快適に着用いただけます。従来のビズポロ同様、ノンアイロン、高通気、消臭、一枚ヨークなどの機能や仕様を兼ね備え、ワイシャツと同じ工場で仕立てた、ビジネスシーンにもふさわしい美しい襟立ちも健在です。
⇒囘咾箋なで選べる豊富なカラーバリエーション
高いストレッチ性が人気で、ビジネスからカジュアル、スポーツシーンまで幅広く活躍する「BIZSPO®」ラインは、カラーや素材のバリエーションを拡充。コーディネートの幅を広げ、お客様のライフスタイルをより豊かに彩ります。
より多くのお客様に着用いただけるよう展開サイズを拡大
昨年より「ビズポロ」全商品にて4Lサイズの展開を開始しましたが（オンラインショップ限定・「BIZSPO®」ラインを除く） 、今季は一部商品にてオンラインショップ限定で5Lサイズを新規展開します。より多くのお客様に着用いただけるよう、サイズの選択肢も広げてご提案します。
※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社AOKI （ORIHICA） 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608 Mail：aokipr@aoki-style.com
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https://www.orihica.com/bizpolo/