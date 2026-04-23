dPCR機器世界市場の深層分析2026-2032：市場規模・成長率・競合戦略・地域別展望
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GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「dPCR機器の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、dPCR機器市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1230537/dpcr-machines
第1章：dPCR技術の定義と市場概要 - 遺伝子定量における革新
デジタルPCR（dPCR）機器は、核酸定量技術における革新的なソリューションです。従来のリアルタイムPCR（qPCR）と異なり、dPCRは核酸サンプルを数万から数百万の微小な液滴（ドロップレット）に分割し、各液滴に含まれるDNAまたはRNA分子を個別に検出・定量します。この独自のアプローチにより、較正曲線が不要となり、絶対定量を高い再現性と感度で実現します。
本技術の核心的価値は、以下の3点に集約されます。
高感度検出：従来法では検出が困難な稀少変異や低コピー数の標的も正確に捉えます。
絶対定量の正確性：PCR増幅効率の影響を受けず、試料中の初期コピー数を直接算出します。
阻害物質への耐性：臨床検体などに含まれるPCR阻害物質の影響を受けにくく、安定した結果を提供します。
市場を製品タイプ別に見ると、光学検出システムの光源に応じてLEDタイプ、ハロゲンランプ（Halogen Lamp）タイプ、そしてその他（Others）に分類されます。LEDタイプは消費電力が低く寿命が長いため、近年の新製品では主流となりつつあります。用途別では、医療（Medical）、研究機関（Laboratory）、その他（Others）の3セグメントに区分され、特に医療分野における感染症診断やがんのバイオマーカー検出での採用が拡大しています。
第2章：市場分析 - 世界市場規模、成長率、主要企業シェアの最新動向
当レポートの詳細な市場分析によると、世界のdPCR機器市場は堅調な成長軌道を描いています。2024年の市場規模は約5.2億ドルと評価され、2032年までに約11.8億ドルに達すると予測されています。この期間中の年平均成長率（CAGR）は約10.8%と見込まれており、分子診断分野の中でも特に高い成長率を示すセグメントの一つです。
主要企業の市場シェア
dPCR機器市場の主要企業には、以下のグローバルリーダーが含まれます。
Thermo Fisher、 Roche、 QIAGEN、 Bio-Rad、 Agilent、 Analytik Jena、 Bioer、 Esco
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。特に注目すべきは、Bio-Rad社の「QX200」シリーズとThermo Fisher社の「QuantStudio Absolute Q」シリーズが、現在の市場を二分する主要プラットフォームとして競合している点です。また、Roche社やQIAGEN社も独自のdPCRソリューションを投入し、シェア拡大を狙っています。
地域別市場動向
地域別に見ると、北米が最大の市場シェアを保持しています。確立されたバイオテクノロジー産業と、精密医療への多額の研究投資がその背景です。欧州も、厳格な規制環境下での高品質な診断技術への需要から、安定した成長を続けています。一方、アジア太平洋地域は最も成長速度の速い地域です。中国、日本、韓国を中心に、がんゲノム医療や感染症対策への政府投資が活発化しており、dPCR機器の導入が急速に進んでいます。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「dPCR機器の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、dPCR機器市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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第1章：dPCR技術の定義と市場概要 - 遺伝子定量における革新
デジタルPCR（dPCR）機器は、核酸定量技術における革新的なソリューションです。従来のリアルタイムPCR（qPCR）と異なり、dPCRは核酸サンプルを数万から数百万の微小な液滴（ドロップレット）に分割し、各液滴に含まれるDNAまたはRNA分子を個別に検出・定量します。この独自のアプローチにより、較正曲線が不要となり、絶対定量を高い再現性と感度で実現します。
本技術の核心的価値は、以下の3点に集約されます。
高感度検出：従来法では検出が困難な稀少変異や低コピー数の標的も正確に捉えます。
絶対定量の正確性：PCR増幅効率の影響を受けず、試料中の初期コピー数を直接算出します。
阻害物質への耐性：臨床検体などに含まれるPCR阻害物質の影響を受けにくく、安定した結果を提供します。
市場を製品タイプ別に見ると、光学検出システムの光源に応じてLEDタイプ、ハロゲンランプ（Halogen Lamp）タイプ、そしてその他（Others）に分類されます。LEDタイプは消費電力が低く寿命が長いため、近年の新製品では主流となりつつあります。用途別では、医療（Medical）、研究機関（Laboratory）、その他（Others）の3セグメントに区分され、特に医療分野における感染症診断やがんのバイオマーカー検出での採用が拡大しています。
第2章：市場分析 - 世界市場規模、成長率、主要企業シェアの最新動向
当レポートの詳細な市場分析によると、世界のdPCR機器市場は堅調な成長軌道を描いています。2024年の市場規模は約5.2億ドルと評価され、2032年までに約11.8億ドルに達すると予測されています。この期間中の年平均成長率（CAGR）は約10.8%と見込まれており、分子診断分野の中でも特に高い成長率を示すセグメントの一つです。
主要企業の市場シェア
dPCR機器市場の主要企業には、以下のグローバルリーダーが含まれます。
Thermo Fisher、 Roche、 QIAGEN、 Bio-Rad、 Agilent、 Analytik Jena、 Bioer、 Esco
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。特に注目すべきは、Bio-Rad社の「QX200」シリーズとThermo Fisher社の「QuantStudio Absolute Q」シリーズが、現在の市場を二分する主要プラットフォームとして競合している点です。また、Roche社やQIAGEN社も独自のdPCRソリューションを投入し、シェア拡大を狙っています。
地域別市場動向
地域別に見ると、北米が最大の市場シェアを保持しています。確立されたバイオテクノロジー産業と、精密医療への多額の研究投資がその背景です。欧州も、厳格な規制環境下での高品質な診断技術への需要から、安定した成長を続けています。一方、アジア太平洋地域は最も成長速度の速い地域です。中国、日本、韓国を中心に、がんゲノム医療や感染症対策への政府投資が活発化しており、dPCR機器の導入が急速に進んでいます。