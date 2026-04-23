電池材料市場は2035年に2,168億米ドル規模へ急拡大 CAGR10.4％が牽引する次世代エネルギー革新の中核領域 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
電池材料市場は、2025年の806億米ドルから2035年には2,168億米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は10.4%に達し、急速な拡大が見込まれています。この市場には、電動化の化学的基盤を形成する正極材、負極材、電解質、セパレータ、バインダー、導電性添加剤などが含まれています。特に、電気自動車（EV）や大規模蓄電システム、携帯電子機器、産業用動力源などによる需要増加が市場を牽引しています。
市場の成長を後押しする要因
電池材料市場の急成長の大きな要因の一つは、各国政府が推進する電気自動車（EV）の普及に向けた政策です。税制優遇措置、EV購入者への補助金、インフラへの投資が進み、EV市場が加速しています。特に、欧州連合（EU）は2050年までに気候中立を達成するための「グリーン・ディール」を推進し、2030年までに新車の排出量を2021年比で55%削減する目標を掲げています。このような厳格な規制により、高性能な電池材料に対する需要が高まり、市場成長を加速させています。
さらに、中国をはじめとするアジア太平洋地域では、電気自動車の生産と普及が急速に進んでおり、世界市場の中でもリチウムイオン電池を中心とした電池材料の需要が高まっています。政府の支援と政策の後押しにより、リチウム、コバルト、ニッケルなどの重要な鉱物の供給が強化され、これが市場拡大を促進しています。
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市場の制約と課題
一方で、電池材料市場にはいくつかの制約があります。その一つが、重要原材料の供給問題です。リチウム、コバルト、ニッケルなどの材料は、一部の国に依存しており、特にコバルトはコンゴ民主共和国（DRC）からの供給がほとんどを占めています。これらの資源の供給における集中は、政情不安や規制変更、健康危機などによって供給途絶のリスクを引き起こします。さらに、これらの鉱物の採掘は環境問題や倫理的問題も伴い、企業はより責任ある供給チェーンの構築を迫られています。
また、これらの原材料の採掘に対する環境規制の強化も市場の成長を妨げる要因となっています。欧州連合は、紛争地域や人権問題に関連する鉱物の責任ある調達を促進するための規制を導入しており、この規制が製造コストを上昇させる可能性があります。これらの供給の不安定さが、電池材料市場の成長にとって重要な課題であり、今後の市場の動向に影響を与えることが予測されます。
再生可能エネルギーへのシフトが市場に新たな機会を提供
再生可能エネルギーの普及と、それに伴うエネルギー貯蔵ソリューションの需要増加は、電池材料市場に新たな機会をもたらしています。特に、太陽光発電や風力発電などの不安定なエネルギー供給を安定させるために、効率的なエネルギー貯蔵が求められています。これにより、バッテリー材料の需要が高まり、市場全体の成長が期待されています。
EUや米国の「グリーン・ニューディール」政策では、再生可能エネルギーへの大規模な投資が行われており、これに伴いエネルギー貯蔵用の電池材料の需要が増加しています。また、リチウムイオン電池や全固体電池などの新技術が登場し、これらの技術革新によりバッテリーの効率が向上し、コストも削減されています。このような技術の進歩が、再生可能エネルギーを支えるための重要な要素となり、電池材料市場の拡大を促進しています。
市場の成長を後押しする要因
電池材料市場の急成長の大きな要因の一つは、各国政府が推進する電気自動車（EV）の普及に向けた政策です。税制優遇措置、EV購入者への補助金、インフラへの投資が進み、EV市場が加速しています。特に、欧州連合（EU）は2050年までに気候中立を達成するための「グリーン・ディール」を推進し、2030年までに新車の排出量を2021年比で55%削減する目標を掲げています。このような厳格な規制により、高性能な電池材料に対する需要が高まり、市場成長を加速させています。
さらに、中国をはじめとするアジア太平洋地域では、電気自動車の生産と普及が急速に進んでおり、世界市場の中でもリチウムイオン電池を中心とした電池材料の需要が高まっています。政府の支援と政策の後押しにより、リチウム、コバルト、ニッケルなどの重要な鉱物の供給が強化され、これが市場拡大を促進しています。
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市場の制約と課題
一方で、電池材料市場にはいくつかの制約があります。その一つが、重要原材料の供給問題です。リチウム、コバルト、ニッケルなどの材料は、一部の国に依存しており、特にコバルトはコンゴ民主共和国（DRC）からの供給がほとんどを占めています。これらの資源の供給における集中は、政情不安や規制変更、健康危機などによって供給途絶のリスクを引き起こします。さらに、これらの鉱物の採掘は環境問題や倫理的問題も伴い、企業はより責任ある供給チェーンの構築を迫られています。
また、これらの原材料の採掘に対する環境規制の強化も市場の成長を妨げる要因となっています。欧州連合は、紛争地域や人権問題に関連する鉱物の責任ある調達を促進するための規制を導入しており、この規制が製造コストを上昇させる可能性があります。これらの供給の不安定さが、電池材料市場の成長にとって重要な課題であり、今後の市場の動向に影響を与えることが予測されます。
再生可能エネルギーへのシフトが市場に新たな機会を提供
再生可能エネルギーの普及と、それに伴うエネルギー貯蔵ソリューションの需要増加は、電池材料市場に新たな機会をもたらしています。特に、太陽光発電や風力発電などの不安定なエネルギー供給を安定させるために、効率的なエネルギー貯蔵が求められています。これにより、バッテリー材料の需要が高まり、市場全体の成長が期待されています。
EUや米国の「グリーン・ニューディール」政策では、再生可能エネルギーへの大規模な投資が行われており、これに伴いエネルギー貯蔵用の電池材料の需要が増加しています。また、リチウムイオン電池や全固体電池などの新技術が登場し、これらの技術革新によりバッテリーの効率が向上し、コストも削減されています。このような技術の進歩が、再生可能エネルギーを支えるための重要な要素となり、電池材料市場の拡大を促進しています。