京都府南丹市美山町にある「みやま堂」は、2026年4月25日、地元食材を活かした“おいも喫茶”としてメニューをリニューアルしました。





今回のリニューアルは、移住者3人による新体制で実現しました。菓子づくりを担うメンバーの加入により、これまで以上に多彩なメニュー展開が可能となり、「おいも」を軸にした喫茶としての魅力を高めています。





【京都美山】おいも喫茶としてリニューアルした「みやま堂」





詳細： https://www.instagram.com/miyama.do/









■「みやま堂」の新たな喫茶メニュー

みやま堂は、これまで焼き芋を中心とした店舗として営業してきましたが、今回のリニューアルにより、チーズケーキやタルトなどのスイーツメニューを新たに展開します。





地元農園のさつまいもの素材の甘みを活かし、珈琲とともに楽しめる味わいに仕上げました。





・おいものチーズケーキ

しっとりとした口当たりのチーズケーキの酸味と、自然な甘さのおいもの相性が抜群の逸品





おいも屋さんのチーズケーキ





・スイートポテトタルト

香ばしくサクサクなタルト生地に、濃厚なおいもペーストを載せて焼き上げた看板商品





おいも屋さんのスイートポテトタルト





・みやま堂珈琲セット

みやま堂のスイーツを、相性の良い珈琲とともに





【みやま堂名物】美山産の焼き芋

みやま堂のスイーツを、相性の良い珈琲とともに





・自家製梅のソーダフロート





自家製梅のソーダフロート





※季節限定メニューも順次展開予定









■週末ドライブに。古商店の面影を残した店内で、ほっとひと息つく時間を。

店内は、かつて地域に親しまれてきた古商店の面影を残したレトロな空間。

田舎町の古商店を活用した店内で、ゆったりとお過ごしください。





里山に囲まれた、ゆったりとした時間が流れる空間で、

ほくほくと、心ほぐれるひとときをお届けします。





ドライブの途中や、少し足を伸ばした先で、

ほっと一息つけるような場所でありたいと考えています。









■みやま堂について

みやま堂は、旧商店を活用し、地域の素材や文化を現代の形で届けることを目的とした小さな拠点です。食を通じて人が集まり、地域との新しい関わりが生まれる場所を目指しています。





雨の日も、晴れの日も、雪の日も、風の日も。

里の時間がゆっくりと流れるこの場所で、

ほくほくとしたおいもの甘さとともに、心ほどけるひとときをお楽しみください。





みやま堂

ほくほくとしたおいもの甘さとともに、心ほどけるひとときをお楽しみください。





■みやま堂の特徴

1.古商店の面影を残したレトロな空間

2.地元のさつまいもを使ったスイーツ

3.珈琲とともに過ごす、ゆったりした時間

4.里山の風景に囲まれた立地

5.移住者による新しい場づくり









■店舗概要

店舗名 ： おいも喫茶 みやま堂(MIYAMADO)

営業時間 ： 毎週金曜日・土曜日・日曜日・祝日

11：00-17：30営業(16：00-17：30テイクアウトOnly)

所在地 ： 京都府南丹市美山町安掛寺ノ上14

府道38号線(旧鞍馬街道)沿い

駐車場 ： 約8台

(店舗より西に90m)

Google MAP： https://maps.app.goo.gl/z1ipxSirzm3YDnaR8?g_st=ic

Instagram ： https://www.instagram.com/miyama.do/