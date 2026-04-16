淡路島の「青海波 -SEIKAIHA-」内にある和食レストラン「青の舎」では、夏に旬を迎える淡路島産 天然鱧を使用した『鱧づくし御膳』を6月1日（月）から10月31日（土）までの期間限定で提供いたします。 鱧づくし御膳：https://awaji-seikaiha.com/news/primary/awaji-hamogozen/ うな重：https://awaji-seikaiha.com/news/primary/unajyu2026/

夏季限定の「鱧づくし御膳」は、淡路島・由良港でその日に水揚げされた新鮮な天然鱧を使用。ふんわりとやわらかな食感と上品な甘みが特徴で、夏の訪れを感じさせる旬の味覚です。ふっくらと仕上げた鱧と酢飯の相性が良い「鱧鮨」は、口に入れた瞬間に広がる香ばしさと旨味が魅力の一品。さらに、鱧の上質な旨味が出汁に溶け込み、やさしく沁みわたる味わいを楽しめる「鱧鍋」や、さっくり軽やかな衣とやわらかな身の甘みが際立つ「鱧の天麩羅」など、さまざまな調理法で鱧の魅力をご堪能いただけます。また、江戸時代より夏の風物詩として親しまれる「うな重」を、7月1日（水）より限定販売いたします。ふっくらと脂が乗った国産鰻を使用し、香ばしく焼き上げた鰻に甘辛い特製だれを重ね旨味を閉じ込めながら丁寧に仕上げました。旬を迎える淡路島産天然鱧と夏の滋味溢れる鰻を贅沢に 味わえる、この季節ならではの御膳をぜひお愉しみください。

■青海波 青の舎『鱧づくし御膳』概要

提供期間：6月1日（月）～ 10月31日（土） 料金：9,500円（税込） 内容：献上檜重箱（上段：前菜・下段：鱧鮨、鱧のお造り）、鱧鍋、鱧の天麩羅 詳細・予約：https://awaji-seikaiha.com/news/primary/awaji-hamogozen/

■青海波 青の舎『うな重』概要

提供期間：7月1日（水）～ 8月31日（月） 料金：6,500円（税込） 内容：うな重、肝吸い 詳細・予約：https://awaji-seikaiha.com/news/primary/unajyu2026/

■青海波 青の舎 店舗概要

営業時間：【ランチ】11：00 - 15：00（最終入店 14：00） 【ディナー】17：00 - 21：00（最終入店 19：30） 定休日：木曜日 HP：https://awaji-seikaiha.com/aonoya/ 所在地：兵庫県淡路市野島大川70 お問合せ：青の舎（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9109