パソナグループが淡路島西海岸エリアで展開する飲食施設では、淡路島の名産である玉ねぎや春の旬魚“桜鯛”と“サクラマス”など、淡路島の春グルメを堪能いただいたお客様を対象に、抽選で100名様に淡路島の“新玉ねぎ”1年分（※）が当たるハズレなし抽選会を初め、全14の施設で春の淡路島をお得に楽しめるキャンペーン『淡路島西海岸 春のお出かけキャンペーン』を3月10日（火）から4月30日（木）の春季期間限定で開催いたします。淡路島西海岸 春旅フェア：https://awajishima-resort.com/spring-onion/

パソナグループが淡路島西海岸で運営する飲食施設では、淡路島名産の“新玉ねぎ”をはじめ、春に旬を迎える“淡路島サクラマス”や“淡路島桜鯛”など、淡路島の春食材を使用した料理や、桜をイメージしたスイーツや旬の“淡路島産いちご”を使用したスイーツを提供。海辺を渡るやわらかな春風と、淡い桜色に染まる景色を眺めながら、淡路島の春の恵みをお楽しみいただけます。今回開催する『淡路島西海岸 春旅フェア2026』では、各飲食施設にて3,000円以上ご利用のお客様にハズレなしの抽選券をプレゼントいたします。抽選では、旬の淡路島産の新玉ねぎ１年分が当たるチャンスをご用意。惜しくも外れてしまった場合でも、対象店舗でご利用頂けるドリンク1杯無料のスペシャルチケットを進呈いたします。その他、春の淡路島を満喫できるキャンペーンが目白押しです。春の彩りとともに、淡路島西海岸でしか味わうことのできない“とっておきの春の時間”をお過ごしください。※玉ねぎ1年分は総務省家計調査年報より5kg～6kgとして設定

■ 『淡路島西海岸 春旅フェア2026』 概要

期間：3月10日（火）～ 4月30日（木）特設ページ：https://awajishima-resort.com/spring-onion/内容：＜新玉ねぎ100年分大放出！ハズレなし抽選会＞対象施設の飲食会計にて3,000円のお支払いごとに、「淡路島産新玉ねぎ1年分」が当たるハズレなし抽選会の抽選券をプレゼントいたします。新玉ねぎ1年分は期間を通して100名様に当たり、 ハズレた場合でも対象店舗で使えるドリンク1杯無料チケットをプレゼント【対象施設】・「のじまスコーラ」1階-カフェ スコーラ‐／2階-リストランテ スコーラ‐（淡路市野島蟇浦843）https://nojima-scuola.com/・はちみつカフェ＆ピッツェリア「ミエレ」（淡路市野島蟇浦785-9）https://miele-da-scuola.com/ ・シーフードダイナー＆カフェ「ミエレ ザ ダイナー」（淡路市野島蟇浦985-1）https://miele-the-diner.com/・シーサイドレストラン＆マーケット「クラフトサーカス」（淡路市野島平林2-2）https://awajicraftcircus.com/・ステーキグリルレストラン「オーシャンテラス」（淡路市野島蟇浦816 3階）https://ocean-terrace-awaji.jp/・メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」（淡路市野島蟇浦985-1）https://awaji-resort.com/hellokittysmile/・新感覚シアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」（淡路市野島平林177-5）https://awaji-resort.com/hellokittyshowbox/・劇場＆レストラン「青海波」（兵庫県淡路市野島大川70）https://awaji-seikaiha.com/・滞在型レストラン「フレンチの森」（兵庫県淡路市楠本字場中2593）https://frenchnomori.jp/・はじまりの島「海神人の食卓」（兵庫県淡路市野島常盤1042）https://amannoshokutaku.jp/・モダン蕎麦割烹「Oh-SOBAR」（兵庫県淡路市野島轟木字砂川269-2）https://oh-sobar.com/・淡路シェフガーデン内、各店舗（兵庫県淡路市野島大川57－3）https://www.awaji-chefgarden.com/・シーサイドモール「Ladybird Load」内、海鮮中華「シャングリラ」（兵庫県淡路市野島大川57－3）https://www.awaji-chefgarden.com/ladybirdroad・農家レストラン「陽・燦燦」（兵庫県淡路市野島常盤字源八1510-4）https://harusansan.com/【抽選会場】・のじまスコーラ1階「のじまマルシェ」（兵庫県淡路市野島蟇浦843）https://nojima-scuola.com/marche/・クラフトサーカス入口「クラフトマルシェ」（兵庫県淡路市野島平林2-2）https://awajicraftcircus.com/marche/・「アートカフェッタ」2階（兵庫県淡路市野島轟木字清水95－２、レディーバードロード内）https://www.awaji-chefgarden.com/ladybirdrestaurants/cafetta備考：各店舗の春特集は特設HPをご確認ください問い合わせ：淡路島西海岸事務局TEL 050-3816-3068 Mail awaji-resort@pasona-hrhub.co.jp