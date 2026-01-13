北海道を拠点にデジタルマーケティング支援を展開してきた株式会社LIFE&C HOKKAIDO（本社：北海道札幌市、代表取締役：岸本 真行）は、2026年1月、社名を「株式会社LANTERN（ランタン）」に変更し、全面的なリブランディングを実施いたしました。これまでの歩みを継承しつつ、「ブランディング」「マーケティング」「AI」の3領域を核とした、デジタルネイティブ世代が集う次世代型ビジネスデザインファームとして、企業の変革を支援してまいります。

■ リブランディングの背景：変化する役割と、提供価値の再定義

当社はこれまで、デジタル領域の専門集団として数多くの支援を行ってまいりました。しかし、テクノロジーの進化と市場環境の激化に伴い、企業が抱える課題は「手法の選択」から「組織のあり方・意思決定の変革」へと深化しています。

1.「実行支援」から「伴走型パートナー」への進化

単なる制作や施策の受託にとどまらず、経営体制の刷新や事業領域の拡張に伴い、中長期的な視点で企業の課題解決に伴走する役割へとシフトいたしました。

2.AI活用とDX、リスキリング需要への対応

急速なAIの普及を受け、ビジネスプロセスへのAI導入や、デジタル人材の育成といった「組織の底上げ」に関するご相談が急増しています。これらを一過性のトレンドではなく、持続的な成長戦略として提供いたします。

「デザイン」概念の拡張

LANTERNでは、デザインを「表面的な装飾」ではなく、「価値構造や意思決定プロセスを整理・設計する営み」と定義しています。この思想を新社名に込め、企業の進むべき道を明確にする支援を強化します。

■ 新社名「LANTERN（ランタン）」に込めた想い

「ランタン」は、暗闇を切り拓く冒険や探究を象徴する灯りです。不確実性が高く、正解のない現代において、経営判断や意思決定という「一歩を踏み出す瞬間」の足元を照らす存在でありたい。その想いから命名いたしました。私たちはテクノロジーとクリエイティブの力を使い、クライアントが自ら考え、前進するための「視点」と「可能性」を提供し続けます。

■コーポレートロゴについて

ろうそくの炎やランタンの灯りを想起させる、有機的で常に変化するようなマークは、人のぬくもりや生命感、多様な個性が共鳴しあう様を象徴しており、「新しい発見や感動のもととなるともしび」という意味が込められています。シンボルマークに呼応するように、一部のラインがわずかに揺らぐロゴタイプは、太めのウェイトからなる芯の強さの中にも固すぎない自由さや遊び心を含み、あらゆる制約を超え、発見と感動を生み出す原動力となる柔軟な発想を表しています。

■新たに策定したパーパスとMVV（Mission・Value・Vision）

企業理念の階層構造を、パーパスを土台とした意思決定の基礎となる考え方や価値観と定義し、以下のように策定しました。

Purpose（WANT）｜こころゆたかに、いきたい。

自分らしく生きることを大切にし、他者と共に支え合いながら成長したい。内面から満たされる生き方を追求し、心の豊かさが循環する、よりよい人生を生きたいから、私たちの会社は存在する。

Mission（WHY）｜こころ動かす、新しい発見を。

新しい視点との出会いが、人の心を動かし、行動を変え、価値観を広げるきっかけになり、本質的な幸せへとつながると信じている。私たちは“発見”の機会をつくり、人と組織の前進を支えていくことで、こころゆたかにいきる未来を目指す。

Value（HOW）｜10のマインドセット

一般的に企業のValue（バリュー）は行動指針や行動規範として設定されますが、LANTERNではそれをさらに踏み込み、“行動そのものの前提となる心のあり方（考え方・判断基準）＝マインドセット”として、大切にしたい10のマインドセットを定義しました。・好奇心を持とう・やってみよう・学び続けよう・協力しよう・仲間を思いやろう・こころざしを持とう・つながりを大切にしよう・ありがとうを伝えよう・心を素直に震わせよう・自分を好きでいよう

Vision（WHAT）｜明るい未来をデザインし、価値ある成長と幸せを実現する。

一時的な成果や単なる物質的繁栄ではなく、人と社会にとっての心の豊かさや意味のある成長を、関わるすべての人々と共に目指していく。

■ 株式会社LANTERN 代表取締役 岸本 真行よりコメント

今回の社名変更は、単なる名称の刷新ではありません。私たちが提供するのは、単なるマーケティング施策ではなく、企業が自走するための『光』です。北海道という地から、AIやデジタル技術を駆使し、日本全体のビジネスシーンに新たな風を吹き込む集団として、LANTERNの物語をスタートさせます。

■株式会社LANTERN 取締役 デザイナー 柿本 健吾が社名変更のリアルをnoteに

【会社概要】

所在地：〒060-0908 北海道札幌市東区北8条東4丁目1-20サツドラホールディングス本社ビル2階 EZOHUB SAPPORO代表者：代表取締役 岸本 真行事業内容：ブランド開発・アイデンティティ策定支援Web・グラフィックデザインEC構築・運用支援デジタルマーケティング支援AI導入支援DX人材育成研修支援コーポレートサイト：https://lantern-inc.jp

