第一弾に引き続き、ファッションブランドELLEgirl(エル ガール)が世界で人気のファッションドール“Barbie”とのコラボレーション第二弾発売中！
URL: https://www.crossplus.jp/Page/feature/ellegirl/251205_Barbie/
女性社員が多く活躍し、SDGsを重要な取り組みとして推進するアパレルメーカー・クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛、以下当社）は株式会社ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン（日本支社:東京都港区、CEO:アンヌ・ビラズ）とライセンス契約のもと、展開するファッションブランド「ELLEgirl（エル ガール）」より、世界で人気のファッションドールBarbieとのスペシャルコラボアイテム第二弾が2025年11月21日(金)12時よりオンラインストアにて発売しました。第二弾では、おうちでのリラックスタイムをキュートに過ごせるルームウェア&ホームアイテムが登場します。クリスマスのギフトとしてもおすすめです。また、2025年12月5日(金)12時よりオンラインストアにてLOOKBOOKを公開しております。
■Barbie×ELLEgirl
世界中で愛され続けるファッションアイコン「Barbie」と、自由なスタイルで新しい自分を提案する「ELLEgirl」が初のコラボレーションを実現。両ブランドが掲げる女性のエンパワーメントと自由な自己表現という共通の理念を、ファッションを通じて体現します。
第二弾では、クリスマスギフトとしてもおすすめなルームウェア＆ホームアイテムが登場！ここでしか手に入らないBarbie×ELLEgirlのスペシャルコラボのアイテムをぜひチェックしてみてください！
Room Wear
コラボロゴ刺繍がポイントの２WAYオフショルトップスとリラックスパンツ。
第二ボタンのハートもポイントで衿にゴムが入っているため、オフショルダーとしても着用可能！
セットで楽しめるパンツはハーフ裏地付きで透け感を気にせず安心して着られるアイテム◎
《Barbie×ELLEgirl》2way オフショルトップス \7,590 (tax in)
《Barbie×ELLEgirl》リラックスパンツ \7,590 (tax in)
コラボロゴ刺繍がポイントのVネックカーディガンとパンツ。
共にポケットが付いているのも嬉しいポイント◎
ふわふわもちもちのニット素材で肌触りも良く、暖かいです！
《Barbie×ELLEgirl》マシュマロタッチニットVネックカーディガン \8,690 (tax in)
《Barbie×ELLEgirl》マシュマロタッチニットパンツ \8,690 (tax in)
Camisole/Blanket
肩紐や胸元がフリルのピコ刺繍にこだわり、アイレット素材にピンクの花柄が可愛いキャミソール。
胸のコラボロゴ刺繍がポイントになって他のルームウェアと合わせると気分も上がる1枚です。
コラボロゴジャガードが入ったマシュマロタッチのブランケット。
肌触りも良く、おうちに置いてあるだけでかわいいです！
《Barbie×ELLEgirl》小花柄キャミソール \4,290 (tax in)
《Barbie×ELLEgirl》マシュマロタッチブランケット \4,290 (tax in)
Eye mask/Cushion cover
ショッキングピンクと配色のフリルが目を引くベロア素材のアイマスクとクッションカバーが登場！
お揃いの素材とカラーで、お部屋での気分を上げてくれるアイテムです。
《Barbie×ELLEgirl》ベロアフリルアイマスク \2,970 (tax in)
《Barbie×ELLEgirl》ベロアフリルクッションカバー \4,290 (tax in)
〈発売概要〉
https://digitalpr.jp/table_img/1914/123805/123805_web_1.png
■Barbie
2024年にデビュー65周年を迎えた、世界で最も有名なファッションドール「バービー」。その姿は時代を超えて人々に勇気を与え、さまざまな世代のファンに物語のインスピレーションを届けてきました。
バービーは、心の中にある子どものような純粋で明るい気持ちを呼び起こし、あらゆる年代の人々と深くつながり続けています。おもちゃ箱を飛び出して、今や私たちの心の中にしっかりと根づいている存在です。
「女の子の無限の可能性を引き出すドール」というアイデアから誕生したバービーは、単なるドールの枠を超え、人生をもっと自由に、もっと楽しく生きるためのムーブメントへと進化を遂げました。
■ファッションブランド「ELLEgirl（エル ガール）」
「ELLEgirl（エル ガール）」は、時代のトレンドを掴み「自分スタイル」をカスタマイズしてファッションを楽しんでいただきたいという思いのもと、フランスで誕生したブランドです。コンセプトは、「Dare a new style and create new me-新しいスタイルで新しい自分を。」。自分の好きを恐れることなく、新たなスタイルでの女性らしさや可愛らしさ、楽しみと喜びを想像するという意味を持っています。ファッション・ビューティーだけでなく環境や社会問題まで意識し、自分にとっての新しいスタイルにも気軽にチャレンジできるコレクションとなっています。
公式オンラインストア：https://www.crossplus.jp/shop/ellegirl/
ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/ellegirl/
Instagram(@ellegirlfashion_jp)： https://www.instagram.com/ellegirlfashion_jp/?hl=ja
■本商品に関するお問い合わせ
クロスプラス株式会社 ELLEgirl プレス担当
電話：03-3669-5270
■ ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン 会社概要
会社名 ：株式会社LAGARDÈRE ACTIVE ENTERPRISES JAPAN
代表者 ：アンヌ・ビラズ
所在地 ：東京都港区南青山3-8-38 クローバー南青山5F
URL ：https://jp.elleboutique.com/japan/
■クロスプラス 会社概要
会社名 ：クロスプラス株式会社
代表者 ：山本大寛
所在地 ：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
