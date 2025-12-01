¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ß¥Î»À¥µ¥×¥ê¡Ö¹Ý¤Î´ÎÂ¡ KReTA¡Ê¥¯¥ì¥¿¡Ë¡×¤¬Ë¶¶»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ËºÎÍÑ
¡ÁËºÇ¯²ñ¡¦¿·Ç¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢ËÜÆü¤è¤ê³Æ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ´óÉÕ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡Á
¡¡ÉðÂ¢ÀºÌ©¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÄÍ¹À»Ë¡¢°Ê²¼¥à¥µ¥·¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢¥¢¥ß¥Î»À¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ö¹Ý¤Î´ÎÂ¡ KReTA¡Ê¥¯¥ì¥¿¡Ë¡×¤¬°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢³Æ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ´óÉÕ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤¬¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¢£Æ¯¤À¹¤êÀ¤Âå¤Î°û¼ò¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÃåÌÜ
¡¡¥à¥µ¥·¤Ï¿·µ¬»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¥¢¥ß¥Î»À¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ö¹Ý¤Î´ÎÂ¡ KReTA¡Ê¥¯¥ì¥¿¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥ß¥Î»À¤ÎÎÏ¤Ç¡¢²ñ¿©¤Îµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎËºÇ¯²ñ¡¦¿·Ç¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â³èÌö¤·¡¢ÍâÆü¤Î¥¹¥Ã¥¥ê´¶¡Ê¢¨´¶¤¸Êý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ¯¤À¹¤êÀ¤Âå¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤ë20Âå¡Á60Âå¤Î°û¼ò½¬´·¤È°û¼òÍâÆü¤ÎÂÎÄ´¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡ÊÃí¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°û¼ò¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤«¤é¡Ê24.7%¡Ë¡×¤ä¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¡Ê16.3%¡Ë¡×¤È¡¢¿´¤Î·ò¹¯¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°ìÊý¡¢°û¼ò¤¬ÍâÆü¤Î»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï6³ä¤Ç¡¢2¿Í¤Ë1¿Í¤Ï°û¼òÍâÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¼ç´ÑÅª¸¡ºº¤Ç¤Ï45.8%¡¢µÒ´ÑÅª¸¡ºº¤Ç¤Ï57.9%¤Î¿Í¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¡Ë¡£
¡¡ËÜ¥µ¥×¥ê¤Ï¡¢¥·¥§¥¢¤·¤ä¤¹¤¤¸ÄÊñÁõ¤Ç¼ê·Ú¤ËÃç´Ö¤È¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¿©¥·¡¼¥óÅù¤Ç¡Ö¾å»Ê¤¬¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤Î¡Ö¤¯¤ì¤¿¡×¤¬À½ÉÊÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤¢¤Ã¤¿¡Ö°û¤ß¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬Æü¡¹¤Î³èÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÏ¸µ»ñ¸»¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë°é¤Æ¤ë¥í¡¼¥«¥ë¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É
¡¡ËÜ¥µ¥×¥ê¤Ï¡¢¥¦¥¨¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°ÎÎ°è¤Î¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯9·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¿¢Êª¥Ð¥¤¥ª»ö¶ÈÉô¤¬½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿À½ÉÊ¤Ç¡¢ÆàÎÉÀèÃ¼²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø¤ª¤è¤ÓË¶¶µ»½Ñ²Ê³ØÂç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ò·Ð¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¢Êª¥Ð¥¤¥ª»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Åì»°²Ï¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¿¢Êª¤Îµ¡Ç½À¤äÀ¸°éÊýË¡¤Î¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¡¢ÃÏ°è¤Î»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µ¥×¥ê¤ÏÅì»°²Ï»º¤Î¥·¥½¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ä¼«¼ÒEC¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÂÄê¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢¿®Íê¤µ¤ì¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥à¥µ¥·¤Ïº£¸å¤â¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦°¦ÃÎ¸©¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤â¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¤â¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí¡Ë¡Ö£²¿Í¤Ë£±¿Í¤Ï°û¼òÍâÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤â¡¢Áê¼ê¤òµ¤¸¯¤¦°û¼ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç±ß³ê¤Ê´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤ò¡×
¡Ö¹Ý¤Î´ÎÂ¡ KReTA¡Ê¥¯¥ì¥¿¡Ë¡×¤ÎÆÃÄ§
¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤È¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÊ¬²ò¤ËÆ¯¤¯¥¢¥ß¥Î»À(L-¥·¥¹¥Á¥ó)¤òÇÛ¹ç
¡¦µ¡Ç½À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¥·¥½ÇÛ¹ç¡ÊÅì»°²Ï»º¡Ë¤òÇÛ¹ç
¡¦´ÎÂ¡¥¨¥¥¹¡¢¥¦¥³¥ó¡¢¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó¤òÇÛ¹ç
¡¦¾å»Ê¤¬¡È¤¯¤ì¤¿¡É¡¢Ãç´Ö¤¬¡È¤¯¤ì¤¿¡É¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¥·¥§¥¢¤¬²ÄÇ½
¡¡¡Ê1²óÊ¬3Î³¡ß2ÂÞ¤òÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.onlineshop.musashi.co.jp/view/page/hgnkreta
¡¦³«È¯ÈëÏÃ¡§https://www.musashi.co.jp/blog/_kreta.html
Ë¶¶»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¼è¤ê°·¤¤¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡¡
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/23201/6817428
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/23201/6795730
³ÚÅ·¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ
https://item.rakuten.co.jp/f232017-toyohashi/t1577/?variantId=T1578
https://item.rakuten.co.jp/f232017-toyohashi/t1577/?variantId=T1579
¤Õ¤ë¤Ê¤Ó
https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1743284
https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1743285
¤½¤ÎÂ¾¡¢Ë¶¶»Ô¤¬Äó·È¤¹¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼õÉÕ
¡Ú¥à¥µ¥·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÉðÂ¢ÀºÌ©¹©¶È¤Ï»ÍÎØ/ÆóÎØ¼ÖÍÑ¸þ¤±¤Ë¡¢¥Ç¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë/¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥®¥ä/¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥£/¥Ü¡¼¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È/¥«¥à¥·¥ã¥Õ¥ÈÅù¤Î³«È¯/À½Â¤/ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥¢»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÆ°¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¤±¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¡¢ÀèÃ¼AIµ»½Ñ³«È¯¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼4.0¤Î¿ä¿Ê¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¹¹¤ËSDGs¤ÎÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¤ÎÃ£À®¹×¸¥¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÅ¸³«Åù¡¢¹¤¯¿·»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¡¦³ÈÂç¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Musashi Web Site: https://www.musashi.co.jp/
