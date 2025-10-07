世界の自動車保険（GAP）市場 規模、成長、洞察、市場シェア、競合情勢、動向分析レポート： タイプ別、用途別、流通チャネル別 - 2031年までの世界機会分析と産業予測
世界の自動車保険（GAP）市場は、2022年から2031年までに 35億米ドル から81億米ドルまでの収益増加が見込まれ、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 9.9％で成長すると予測されています。
GAP 保険は、車両が登録解除された場合に、車両の実質の現金価値と未払いローン残高との間のギャップを支払うことで借り手を保護します。コンパクトカー、大型トラック、貨物車は、GAP保険が適用される最も一般的な車両です。
ディーラーと金融機関によるGAP保険の普及戦略
自動車販売ディーラーや金融機関による戦略的なGAP保険提供が市場成長を後押ししています。近年では、車両購入時にGAP保険をパッケージ化し、ファイナンス契約とセットで案内するケースが一般化しています。これにより、ユーザーは複雑な手続きを意識することなく、保険を利用しやすくなっています。
特に若年層のユーザーや、初めてローン購入を行う層にとって、GAP保険は安心感を提供する存在となっており、契約率の向上に繋がっています。また、ディーラー側としても、GAP保険の提供による付加価値向上と収益機会の拡大が期待されており、販売インセンティブの導入などプロモーション活動が活発化しています。
テレマティクスと連動した新サービスが登場
技術革新もGAP保険市場に変革をもたらしています。IoTや車載テレマティクスの発展により、走行距離や運転状況をリアルタイムで把握できる仕組みが整ってきました。これにより、個々のユーザーに最適化されたGAP保険の提供が可能になり、保険料のカスタマイズや保険金支払いプロセスの迅速化が進行しています。
特に2025年以降は、GAP保険にAIによるリスク評価が組み込まれることで、さらに精緻な商品開発が行われると予想されています。保険会社にとっても、事故時の損害評価と対応スピードが向上することで、ユーザー満足度の向上と解約率の低下が期待されます。
主要な企業:
● Direct Gap
● State Farm Mutual Automobile Insurance Company
● Chubb
● Allianz
● Aviva
● Nationwide Mutual Insurance Company
● Admiral Group PLC
● Progressive Casualty Insurance Company
● American Family Insurance
● Majesco
● AXA
● Zurich
● Allstate Insurance Company
● Liberty Mutual Insurance Company
● Berkshire Hathaway Inc.
● Kemper Corporation
● The Travelers Idemnity Company
EV市場の成長と連動するGAP保険の新たな波
日本政府が推進する「脱炭素社会」実現の流れを受けて、EV（電気自動車）市場が加速していることもGAP保険市場の追い風となっています。EV車両は高価格帯である一方、バッテリーの経年劣化による価値下落が激しいため、リセールバリューのリスクが高く、それを補うGAP保険の必要性が急増しています。
また、EV特有の修理費用の高さや、自然災害時のバッテリー損傷リスクなども考慮されるようになり、従来のGAP保険に加えて「EV専用GAP保険」の商品化が進んでいます。これは、国内外の保険会社にとって日本市場での差別化ポイントとして注目される領域です。
