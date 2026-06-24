Multiplex Assay Kit 心筋梗塞の！「循環器疾患研究ツール」

記事ポイント 40歳未満の心筋梗塞発症率が年間3%以上上昇し、若年化が世界的な研究課題に7種類の標的を1回で同時検出できるマルチプレックスキットで実験工程を大幅短縮試薬・動物モデル・初代細胞の三位一体プラットフォームで研究全行程をカバー 40歳未満の心筋梗塞発症率が年間3%以上上昇し、若年化が世界的な研究課題に7種類の標的を1回で同時検出できるマルチプレックスキットで実験工程を大幅短縮試薬・動物モデル・初代細胞の三位一体プラットフォームで研究全行程をカバー

Cloud-Cloneは、心筋梗塞をはじめとする循環器疾患の研究に特化したバイオ試薬・動物モデル・初代細胞ツールの製品体系を継続的に拡充しています。

コア技術プラットフォームの改善を進め、標的検証から前臨床評価までを一貫してカバーする研究環境を世界の研究機関に提供しています。

「循環器疾患研究ツール」

提供元：Cloud-Clone Corp.対応生物種：10以上組換えタンパク質：18,000種類以上特異的抗体：27,000種類以上ELISAキット・CLIAキット：8,000種類以上マルチプレックス検出キット：700以上

Cloud-Cloneは、米国ヒューストンと中国武漢を拠点とする生命科学研究ツールの開発・製造企業です。

組換えタンパク質・特異的抗体・ELISAキット・初代細胞・マルチプレックス検出キットを自社で研究開発・製造し、世界の研究機関や製薬企業への供給を担っています。

製品ラインナップはライフサイエンス研究の幅広いニーズをカバーし、グローバルな研究基盤を支える存在です。

世界疾病負担研究（GBD 2023）および『中国心血管健康と疾病報告 2024』によると、中国では1990年から2023年の34年間で心筋梗塞による死亡者数が約2倍に増加。

2023年には約190万人に達しており、その規模は深刻な社会課題となっています。

特に深刻なのが発症年齢の若年化です。

40歳未満の発症率は年間3%以上上昇し、45歳未満の患者割合が10%〜15%に達しています。

こうした疾病負担の拡大を背景に、高精度なバイオマーカー検出技術と安定した前臨床研究モデルへの需要が急増。

研究ツールの質と供給安定性が、これまで以上に問われる状況です。

心筋梗塞は冠動脈の急性閉塞により引き起こされ、最新の臨床ガイドラインでは心筋傷害バイオマーカーの上昇・心筋虚血の証拠・典型的な臨床症状の3要素のうち2項目以上を満たすことで診断されます。

バイオマーカーの高精度な検出が、早期診断と適切な治療の鍵を握ります。

心筋梗塞研究全行程をカバーするフルチェーン製品体系

Cloud-Cloneは標的検証、メカニズム解析、創薬スクリーニング、前臨床評価までを一貫してカバーする製品ラインを整備しています。

心筋トロポニン、クレアチンキナーゼ-MB、ミオグロビンなど心筋梗塞研究のコア標的に対応した組換えタンパク質・特異的抗体・ELISAキット・マルチプレックス検出キットが豊富にラインナップされています。

コア原料はすべて自社開発で、心筋梗塞診断に不可欠な心筋トロポニン、クレアチンキナーゼ-MB、ミオグロビンに対する特異的抗体はWB、IHC、ELISA、IF、FCMなど複数の応用シーンで厳格に検証済みです。

27,000種類以上の検証済み抗体ライブラリを基に開発されたIS135-72 Multiplex Assay Kitは、cTnI・FGF23・GAL3・GDF15・HFABP・IL1RL1・TGM2の7種類の心筋梗塞関連標的を1回の実験で同時に検出できます。

実験工程が大幅に短縮されるとともに、サンプル使用量も大幅に削減されます。

動物モデルと初代細胞による研究再現性の向上

心筋梗塞動物モデルの作製では、造模精度不足・生存率低下・ロット間のばらつき・長期安定性不足という業界共通の課題がありました。

Cloud-Cloneは作製方法の最適化と標準化作業手順の確立により、ラット・マウス・ウサギの心筋梗塞モデルを開発しています。

このモデルは梗塞面積・心機能指標などの重要項目で高い一致性と再現性を保持し、臨床心筋梗塞の病態を精密に再現します。

さらに、心臓微小血管内皮細胞・心筋細胞・心筋線維芽細胞などの初代細胞の分離にも成功。

心臓組織を構成する多様な細胞タイプを揃えた研究基盤を整えています。

試薬・モデル・細胞を組み合わせた三位一体の研究プラットフォームにより、一つの研究室内で完結する研究環境が実現。

外部委託なしに一貫した実験フローを構築できます。

多次元製品マトリックスで循環器疾患研究を全方位支援

動物モデル分野では心筋梗塞に加え、アテローム性動脈硬化・心筋肥大・不整脈・心不全など循環器疾患モデルの拡充が進んでいます。

研究者はより多様な病態を同一プラットフォームで検討できる環境です。

10以上の生物種に対応する製品ラインが、あらゆる循環器研究ニーズに対応します。

ハイエンドバイオ試薬は長年国際大手企業に寡占され、循環器疾患研究の原料供給と対応スピードに制約が生じていました。

Cloud-Cloneは独自のイノベーションにより技術的な突破口を切り開き、国際寡占状況を打ち破っています。

現在、Cloud-Cloneの製品は国内外数千の研究室に導入されています。

心筋梗塞をはじめとする循環器疾患研究・代謝性疾患研究・がん研究など、活用分野は幅広い領域にわたります。

コストパフォーマンスに優れた価格帯で先進的な研究ツールを利用できる点も、同社製品が支持される大きな理由のひとつです。

微量サンプルでの多項目同時測定への要求拡大に伴い、安定供給・高純度・高感度・高再現性を備えた研究ツールの重要性は一層高まっています。

研究の精度と効率を同時に求める現場ニーズに、製品品質が直結する時代です。

Cloud-Cloneはこうした需要に応えるべく、製品体系のさらなる拡充を着実に進めています。

心筋梗塞の若年化という世界的な課題に対し、標的検証から前臨床評価まで一貫した研究支援が、心血管の健康維持と疾病予防の研究を加速させます。

Cloud-Cloneの循環器疾患研究ツールの紹介でした。

よくある質問

Q. IS135-72 Multiplex Assay Kitで同時検出できる標的は何種類ですか？

A. cTnI・FGF23・GAL3・GDF15・HFABP・IL1RL1・TGM2の7種類の心筋梗塞関連標的を1回の実験で同時に検出できます。

27,000種類以上の検証済み抗体ライブラリを基に開発されており、実験工程の短縮とサンプル使用量の削減が可能です。

Q. Cloud-Cloneの動物モデルはどの動物種に対応していますか？

A. ラット・マウス・ウサギの心筋梗塞モデルを開発しています。

梗塞面積・心機能指標などの重要項目で高い一致性と再現性を保持しており、臨床心筋梗塞の病態を精密に再現します。

心筋梗塞以外にもアテローム性動脈硬化・心筋肥大・不整脈・心不全などの循環器疾患モデルも拡充しています。

Q. 心筋梗塞の発症年齢の若年化はどの程度進んでいますか？

A. 40歳未満の発症率が年間3%以上上昇しており、45歳未満の患者割合が10%〜15%に達しています。

中国では1990年から2023年の34年間で心筋梗塞による死亡者数が約2倍に増加し、2023年には約190万人に達しました。

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