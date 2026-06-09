９日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３６．６３ポイント（０．１５％）安の２４６２０．４３ポイントと５日続落する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は７．５２ポイント（０．０９％）高の８３４８．８８ポイントと５日ぶりに反発した。売買代金は１５５７億８１０万香港ドルに縮小している（８日前場は１９６２億１９３０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが継続する流れ。米長期金利の上昇が嫌気されている。年内の米利上げ観測を受け、８日のＮＹ債券市場では、長期金利の指標となる米１０年債利回りの上昇が続き（債券価格は続落）、５月２１日以来の高水準を付けた。香港は金融政策で米国に追随するため、域内金利の上昇も不安視されている。ただ、下値は限定的。前日のハンセン指数が３月２３日以来、約２カ月半ぶりの安値水準に落ち込む中、値ごろ感も着目されている。また、昨夜の米株市場でハイテク株が持ち直したこともプラスだ。

一方、取引時間中に報告された５月の中国貿易統計は、米ドル建ての輸出入が予想を上回ったものの、好感する買いは限定されている。中国ではあす１０日に物価、週明け１６日に小売や鉱工業生産など５月の月次経済統計が相次ぐ公表されるとあって、内容を見極めたいとするムードも漂った。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、創薬支援の無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が５．１％安、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）とコンテナ海運大手の東方海外（３１６／ＨＫ）がそろって４．５％安と下げが目立った。

セクター別では、石油関連が安い。百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が１０．４％、中石化石油工程技術服務（１０３３／ＨＫ）が５．８％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が３．６％ずつ下落した。原油安が逆風。米イラン和平交渉が進展するとの見方で、９日の原油相場は反落している。

香港不動産セクターもさえない。長江実業集団（１１１３／ＨＫ）が３．１％安、恒基兆業地産（１２／ＨＫ）が２．３％安、恒隆地産（１０１／ＨＫ）が１．９％安、新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が１．７％安で引けた。

半面、半導体セクターは高い。蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が７．８％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が６．２％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が４．１％、華虹宏力半導体（１３４７／ＨＫ）が３．２％ずつ上昇した。そのほか、プリント基板（ＰＣＢ）生産の建滔集団（１４８／ＨＫ）が２２．０％高、広州広合科技（１９８９／ＨＫ）が１３．５％高と値を上げた。

本土マーケットは４日ぶり反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．５１％高の３９７９．６８ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。素材、公益、銀行・保険なども買われた。半面、エネルギーは安い。自動車、不動産、医薬、軍需産業、海運、消費も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）