愛川町役場（資料写真）議員辞職に伴う愛川町議補選（欠員１）は１４日、投開票が行われ、無所属の新人で部品製造会社社員の太田正信氏（４２）が、無所属の新人で電気工事会社社長の岩澤晃市氏（５４）を破り、初当選した。投票率は３５・８１％だった。当日有権者数は３万１２１１人（男１万６２２２人、女１万４９８９人）。