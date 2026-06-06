仕事で消耗しにくい人はここが違う。働き方を整える３つの習慣
「仕事は嫌いじゃないのに、なぜか疲れる」といった感覚を抱えながら働いている人は少なくありません。一方で、忙しい時期があっても、大きく崩れずに働き続けている人もいます。その差は、体力や根性だけではなく、“消耗しにくい働き方”ができているかどうかにあります。
全部を一人で抱え込まない
仕事で消耗しにくい人は、責任感がないわけではありません。ただ、“自分だけで何とかしよう”を続けすぎません。例えば、早めに相談する、状況を共有する、助けを求めるといった行動を自然にしています。
仕事以外の時間を削りすぎない
仕事で消耗しにくい人は、仕事の時間だけで生活を組み立てません。例えば、睡眠時間を削り続けない、休日に少しでも気分転換をする、家族や友人との時間を持つことを、仕事を続けるために必要なものとして考えています。
逆に、仕事を優先し続けて生活の余白がなくなると、疲れは抜けにくくなっていくでしょう。仕事以外の時間も含めて整えることが、結果的に働きやすさにつながるのです。
頑張り続けることを目標にしない
意外と差が出るのが、働くことへの考え方。消耗しやすい人は、「もっと頑張らなきゃ」と自分を追い込みやすくなります。一方で、消耗しにくい人は、「続けるにはどうしたらいいか」を考えています。
無理な頑張りを続けるより、少し力を抜いてでも継続する。その視点を持っている人ほど、結果的に仕事で消耗することが少なくなるでしょう。
仕事は成果を出すことも大切ですが、それ以上に、“無理なく続けられること”も大切。働き方を少し整えることが、毎日のしんどさを減らすきっかけになるのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼仕事が早い人はここが違う。いつも時間が足りない人との“頑張り方の差”