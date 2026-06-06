さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。本稿では、6月に「au PAY」でお得に決済できるキャンペーン情報をピックアップしてご紹介する。期間は6月1日～31日まで。

松屋で最大6万ポイント還元や利用額に応じたポイント付与

松屋フーズが展開する松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリー、松屋ミニアプリにおいて、au PAYのネット支払いを利用して決済するとポイントが付与される。なお、店頭でのコード支払いは対象外となる。

期間中600円以上の利用で60ポイント、1500円以上の利用で300ポイントが付与される。事前のエントリーが必要。

また、利用金額の上位1万名に対し、順位に応じてポイントが付与される。事前のエントリーは不要。

オーケーとドトールグループで抽選ポイント付与

順位と付与されるポイント 1位：6万ポイント2位：3万ポイント3位：1万ポイント4～10位：5000ポイント11～100位：2000ポイント101～300位：1200ポイント301～500位：1000ポイント501～1000位：300ポイント1001～1万位：100ポイント

東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫に所在するオーケーとドトールグループの各対象店舗において、それぞれ1回200円以上をコード支払いで決済すると、抽選で1000名に100ポイントが付与される。はずれた場合でも3ポイントが付与される。

対象店舗は、オーケー、ドトールコーヒーショップ、エクセルシオール カフェ、カフェ レクセル、ドトール珈琲農園、ドトール珈琲店、本と珈琲 梟書茶房。

au PAY Pontaアップ店で最大20倍のポイント抽選

ベースポイントが増量される対象店舗au PAY Pontaアップ店において、コード支払いまたはネット支払いで1回200円以上を決済すると、抽選で1000名に通常のベースポイントの最大20倍（200円ごとに20ポイント）が付与される。還元上限は、1au IDあたりの200ポイントとなる。