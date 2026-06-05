お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）富澤たけし（52）が4日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。富澤が伊達の良さを語った。

番組のテーマは「相方のツッコミ最高〜芸人」。

富澤は「あの伝説の2007年の『M−1グランプリ』のときに、アンケートのネタがあるんですけど。それで僕がしつこく『アンケートに答えてください』って。それでツッコむんですけど、そのときに理由が『焼きたてのメロンパン売り切れるだろ』っていうツッコミがある。『焼きたてのメロンパン売り切れるだろ』っていうのも、3時間ぐらい考えてた。どの単語が面白いか」と模索していたことを明かした。

伊達は「ちょっと怖い感じのなりだったんで、パンを買いに行ったら面白いんじゃないか。じゃあなんのパンなら面白いんだ。出てきたのはメロンパン。さらに焼きたてのメロンパン。あんななりして焼きたてのメロンパンを買いに行きたいがためにアンケート断ってたんだっていう。あそこめちゃくちゃウケましたね…」としみじみ語った。

共演したタカアンドトシのトシは「自画自賛だな！」と激しくつっこんでいた。

富澤は「見た目もあるんで、コントって最初に変な人出てきたらあんまり強めにツッコめないんですよ。“なんなんですかあなた”みたいな。これ（伊達）なんで、最初からトップでツッコめるんです。“なんだお前”って。そういうところもあるし、その『メロンパン』のギャップによって面白さもあるんで、そういうところで笑いが生めるっていうすごさが（ある）」と強面の伊達だからこその強みを明かした。

伊達は「ありがとな」と富澤の肩をたたいて満足げに笑っていた。