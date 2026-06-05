大型犬と赤ちゃんの尊すぎるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で117万5000回再生を突破し、「頼もしい警備隊長」「穏やかで優しい」「愛が溢れてて可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが家に来た日、いつもは別々に寝る大型犬が『寝室』まで見に来て…尊すぎる『朝までの光景』】

赤ちゃんが家に来た日

Instagramアカウント「keel_goldenretriever」では、元保護犬のゴールデンレトリバー『キール』ちゃんの日常を紹介しています。キールちゃんは普段、夜になると自分の場所でひとり寝るタイプなのだそう。しかし、この日だけは少し違いました。投稿主さんが寝室へ向かうと、なぜかキールちゃんも後ろからついてきたのです。

実はその日、家には生まれたばかりの赤ちゃんがやってきたばかり。昼間に初対面を果たしたキールちゃんにとっても、きっと特別な一日だったのでしょう。寝室へ入ったあとも、キールちゃんは落ち着かない様子で何度もベビーベッドへ視線を向け、チラチラと赤ちゃんの存在を確認していたそうです。

尊すぎる光景に心温まる

しばらくすると、キールちゃんは恐る恐るベビーベッドへ近付いていったそうです。そして慎重に鼻を伸ばし、赤ちゃんをクンクン確認。

安心したのか、その後はなんとベビーベッドの下へ寝転がったのだとか。まるで「ここで見守ってるね」と言っているようだったそうです。そして驚いたことに、その夜は赤ちゃんが夜泣きするたび、投稿主さんと一緒に起床。眠そうにしながらも様子を見守り、再びベッドの下へ戻っていったそうです。

普段は別々に寝ていた大型犬が、自ら寝室へ来て朝まで寄り添う姿は、まさに頼もしいお兄ちゃんそのもの。新しい家族を迎えた夜に生まれた、優しさあふれる光景に、多くの人が胸を打たれたのでした。

子煩悩なキールちゃんの姿に思わずホッコリした人は多い様子。「妹ちゃんを愛してるんですね」「お兄ちゃんモード発動だね」「優しいお兄ちゃんですね」などさまざまなコメントが寄せられました。

意外な初対面の様子も

実は初対面のとき、キールちゃんは最初から堂々としていたわけではなかったそうです。初めて見る小さな赤ちゃんに驚いたのか、少し後ずさりしながら遠くから様子をうかがっていたのだとか。「なんだろう、この小さい存在…？」と戸惑っていたのかもしれません。

それでも時間が経つにつれ少しずつ距離を縮め、最後は尻尾をフリフリしながらご挨拶。そんな慎重な出会いを経て、今では赤ちゃんのそばを気にかける最高の警備隊になったそうです。優しいキールちゃんと一緒なら、赤ちゃんも健やかに成長することでしょう！

Instagramアカウント「keel_goldenretriever」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「keel_goldenretriever」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。