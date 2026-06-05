ニトリは、「ペルチェ式除湿機NR-CS08KW」を2026年6月上旬より一部のニトリ店舗およびニトリネットにて販売開始した。価格は9,990円。

（関連：【画像】リビングは勿論、クローゼットや玄関の隙間に置けるスリム除湿機）

本商品は、置き場所に困らないコンパクトサイズを追求したスリム除湿機。B4サイズの設置スペースがあれば置くことができ、幅は約9.1cmとスリムな形状となっている。寝室や脱衣所、玄関のほか、クローゼットやトイレといった狭い空間にも設置可能だ。除湿能力は約410ml/日。水タンク容量は約900mLと大容量で、前面から取り外せるため排水も容易となっている。

運転モードは弱・強・ナイトの3段階を搭載し、設置場所に合わせて選択できる。タイマー設定にも対応し、タイマー未設定時でも満水時には自動で運転を停止する仕様だ。

あわせてニトリは、よりパワフルで衣類乾燥にも便利な「デシカント式衣類乾燥除湿機NR-208」も一部のニトリ店舗およびニトリネットにて発売する。価格は29,990円で、定格除湿能力は8L/日、水タンク容量は2Lで自動停止する仕様となっている。

■製品情報ペルチェ式除湿機（NR-CS08KW）発売日：2026年6月上旬価格：9,990円カラー：ホワイト主な仕様：定格電圧 AC100V／定格周波数 50Hz・60Hz／定格消費電力 45W／定格除湿能力 410ml/日／使用温湿度範囲（約）温度15～40℃・湿度40～90%／水タンク容量（約）900mL（750mLで自動停止）／外形寸法（約）幅91×奥行338×高さ294mm／商品重量（約）2.3kg販売チャネル：一部のニトリ店舗およびニトリネット

■製品情報デシカント式衣類乾燥除湿機（NR-208）価格：29,990円カラー：ホワイト主な仕様：定格電圧 AC100V／定格周波数 50Hz・60Hz／定格消費電力 620W／定格除湿能力 8L/日／水タンク容量 2Lで自動停止／外形寸法（約）幅358×奥行213×高さ537mm／商品重量（約）8.6kg

（文＝リアルサウンド編集部）