新潟県出身の現役女子大生で、アイドルグループ「#Mooove!」のサポートメンバー七海りおが、4日までにインスタグラムを更新。グラビアショットを披露した。

発売中の雑誌「別冊ヤングチャンピオン」のグラビアに登場している七海は「今回は花柄のワンピースや春らしい水着、大人っぽい雰囲気のカットなど、たくさん素敵に撮影していただきました ぜひお手に取っていただけたら嬉しいです 感想もたくさん待っています」と、白のビキニ姿で呼びかけた。

また、ブルーのワンピース水着姿などのアザーカットも公開されており「ブルーのワンピース水着がお気に入りです！ 普段あまり着る機会のないデザインだったので、撮影前からワクワクしていましたし、実際に着てみるとすごく新鮮で、『こういうテイストにももっと挑戦してみたいな』と思いました！ これまでの清楚なイメージとは少し違った、大人っぽい表情や雰囲気にも挑戦できた衣装だったので、ぜひそこに注目して見ていただきたいです」とアピールしている。

フォロワーからは「めちゃくちゃ良き！」「すごい美貌ですね」「見てるとニヤけてしまう」「たわわー」といったコメントが寄せられた。