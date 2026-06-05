元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、流ちょうな英語を披露し話題になっている。

５日までにインスタグラムを更新し、「本日の独り言」と題して英語で話し始めた中川アナ。「スーパーでレジの列が３つあって必要なものを持って列に入りました もちろん一番短い列を選んで でも突然 他の２列の方が早く動いてるように見えて で、私の列が一生かかっているみたいに これって私だけ？それともみなさんにも起こること？ いつもスーパーに行くと自分の選択を後悔してる気がする…」とフォロワーに問いかけた。

中川アナは、父が商社勤務だったため、３歳から６歳までフィンランド、１０歳から１４歳までカリブ海のプエルトリコで過ごした経歴を持ち、語学力を生かして五輪取材や中継にも携わった。笑顔が印象的でキュートなイメージとはひと味違った、知的でクールな姿を見せている。

この投稿にフォロワーからは「ナチュラルに英語を話せる安奈さん超素敵すぎる」「あら、いい女」「話が入らなかった。可愛すぎて」「かっこよ」「ヒヤリングの勉強になります…とても聞き取りやすい英語」「流石！ネイティブ」「英語でもいい声」「たまりませんねっ」「英会話先生になって欲しい」「驚いた」など絶賛するコメントが寄せられている。