高市早苗首相が2026年6月4日の衆院予算委委員会で、自身の陣営が自民党総裁選などで対立候補を中傷する動画を作成したとする週刊文春の一連の報道を巡り、同誌が新たに公表した「会議音声」を確認せず、文字起こしで内容を把握する場面があった。

木原稔官房長官も同日午後の定例会見で、記者の質問に答える形で高市氏の対応について言及した。

衆院予算委委員会でのやり取り

週刊文春は4月29日付の記事で、25年秋の自民党総裁選期間中に、小泉進次郎衆院議員や林芳正衆院議員を中傷する動画がSNS上に投稿され、こうした動画を高市陣営が作成していたと報じた。一方で、高市氏側は関与を否定しているとも記している。

その後も同誌は中傷動画の作成・拡散疑惑を報じ続け、文春オンラインで公開された6月3日付の記事では、高市氏の公設第一秘書と、動画を作成したとされる人物らが25年12月に開いた「Zoom会議」の音声を公開していた。

中道改革連合の伊佐進一衆院議員は4日、この音声が公設秘書本人かどうか確認してほしいと事前通告をした上で高市氏に質問した。

だが高市氏は、会議音声そのものを確認していなかった。その後、中道改革連合の長妻昭衆院議員への答弁では、「有料のものを他人に聞かせてはいけない』という規約に抵触してはいけないかと思い、文字起こしをしてもらった」とした上で、音声の内容を確認したことを報告した。

高市氏は続けて、「広く国民の声を聞くためにどうしたらいいのか」という内容だったと説明し、「他候補を批判する動画の作成や、それ（編注：批判）を広げてくれとか、そういった内容ではない」としている。

木原官房長官が定例会見で答えた内容は？

この高市氏の対応については、4日午後に行われた木原官房長官の定例会見でも、複数の記者から問われた。

なぜ高市氏は会議音声ではなく文字起こしを確認したのか、などの質問に対し、まず木原氏は「高市首相の、衆議院議員としての活動に関することであるため、私が政府としてコメントすることは差し控えます」と回答。続けて、次のように説明した。

「高市総理は先ほどの予算委員会で、規約を確認中であるが、『有料のものを他人に聞かせてはいけない』という規約に抵触してはいけないと思い、文字起こしでやり取りの内容を把握した。その内容は、他候補を批判する動画の作成であるとか、それ（編注：批判）を広げてくれとか、発信するとか、そういったものではなく、『広く国民の声を聞くためにはどうしたらいいのか』といったものであった、という趣旨の答弁をされたと承知している」

他の記者からは、会議音声が無料公開された場合に確認を拒む理由はないと考えるか、などの質問も出た。

だが木原氏は、「高市総理の衆議院議員としての活動であるため、私のほうから政府のスポークスマンとしてのコメントは差し控えさせていただきます」と述べた。

さらに別の記者からは、会議音声を聞けば高市氏の公設第一秘書かどうか分かるのではないか、などの質問も上がったが、再び木原氏は、高市氏が会議音声を聞かなかった理由について、同様の答弁を繰り返した。