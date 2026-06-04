稲田美紀、“完全秘密”自宅を初公開「オシャレなのがわかる！」「きれいですね」
お笑いコンビの紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）が、4日までにYouTubeチャンネル「紅しょうがのバンザイちゃんねる」を更新。完全秘密という稲田の家で動画を撮影した。
【動画】「オシャレなのがわかる！」“完全秘密”自宅を初公開した稲田美紀
「【おうちサイゼ】稲田さんが絶対に言わない自宅でサイゼリヤ爆食したで〜！」と題した動画で、冒頭に熊元が「ありがとうございます！稲田さんのお家初公開」と紹介。ただ、場所はダイニングと思われる一画のみ。稲田は「ここまでです」と言い、内装を紹介しようとする熊元を「アカンアカン」と制止した。
2人は、テーブルに並べられたサイゼリヤのマルゲリータピザとソーセージピザ、ミラノ風ドリア、辛味チキンを楽しみながら、トークを展開した。
一部だったが初公開された稲田の自宅にファンからは「オシャレなお家に所々で思い出ディスプレイしてるみきねぇだいっすき!!」「稲田さんのお家一部なのにオシャレなのがわかる！」「さすが稲田さんのお部屋で、きれいですね」「ついに自宅だ！」といった反響が寄せられた。
【動画】「オシャレなのがわかる！」“完全秘密”自宅を初公開した稲田美紀
「【おうちサイゼ】稲田さんが絶対に言わない自宅でサイゼリヤ爆食したで〜！」と題した動画で、冒頭に熊元が「ありがとうございます！稲田さんのお家初公開」と紹介。ただ、場所はダイニングと思われる一画のみ。稲田は「ここまでです」と言い、内装を紹介しようとする熊元を「アカンアカン」と制止した。
一部だったが初公開された稲田の自宅にファンからは「オシャレなお家に所々で思い出ディスプレイしてるみきねぇだいっすき!!」「稲田さんのお家一部なのにオシャレなのがわかる！」「さすが稲田さんのお部屋で、きれいですね」「ついに自宅だ！」といった反響が寄せられた。