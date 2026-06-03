泉ピン子さん（78）が2日、著書の刊行記念イベントに登場。遺産相続への不安を明かしました。

ピン子さんが登壇したのは、自身の著書『ピン！として逝くのもいいじゃない ピン子78歳、最後に残したい言葉』（徳間書店）の刊行記念記者会見。著書は、家族の記憶、芸能界、夫婦のかたち、これからのことなど、喜寿を超えた今だからこそ伝えたい、まだまだ伝えたいメッセージがつづられた一冊です。

■泉ピン子「死んでも死にきれない」

著書について聞かれたピン子さんは「タイトル気に入ってるんですよ。私『ピン！として逝くのもいいじゃない 』って」と明かしました。

また、ピン子さんは「この前思ったんだけど、（著書で）死ぬこと怖くないって書いてあるけど、もし死んだらってこのまんま…と思ったらやっぱり怖いですよ。どうしようって。うちのこと、私の名義だし、これ親戚の私が売れない頃にラーメン一杯おごってないやつに、何かいくのかと思ったら、死んでも死にきれないよ」とコメント。

続けて「悔しくて死ねなかったよ。その時に怖いなこの遺産相続どこへいくんだろうと思ったら。夫にいって夫が今度死んだら、夫の知らないやつにいくんでしょ。やなこったそんなの。会ったこともない人たちにいくの。だからもう死後離婚しかないわよね。相手が先死んだら」と“ピン子節”をさく裂させました。