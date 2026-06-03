¸µRIZIN²¦¼Ô¤¬»î¹çÁ°¤ËÂç¥±¥¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤Ï1RÉÃ»¦TKOÉé¤±¡¡¼ê½ÑÀ®¸ùÊó¹ð¡ÖÉ¬¤ºÌá¤ë¡×
¡¡¸µRIZIN¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦¥¤¥ë¥Û¥à¡¦¥Î¥¸¥â¥Õ¡Ê31¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥ÁÁ°¤ËÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¥é¥¤¥Èµé¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥Î¥¸¥â¥Õ¤Ï5·î10Æü¤Î¡ÖRIZIN.53¡×¡ÊGLION ARENA KOBE¡Ë¤Ç½éËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥¹¥¿¥Ü¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¤¬¡¢1R¤ï¤º¤«128ÉÃ¤ÇTKOÉé¤±¡£¤Þ¤µ¤«¤Î²¦ºÂ´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö»î¹ç¤Î½àÈ÷Ãæ¤ËÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢100%¤Î¾õÂÖ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Ä©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æº£²ó¡¢Á°½½»ú¿ÙÂÓ¤Î¼ê½Ñ¤ÏÌµ»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¤Ï²óÉü¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Íø¤Ø¤Î³éË¾¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤¡£É¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¥´¡¼¥ë¥É¡É¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¥±¥¬¤ÎÃæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö´°Á´Éüµ¢¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÂç¥±¥¬¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¿¤Î¥¨¥°¤¤¡×¡ÖÂç²ø²æ¤ò±£¤·¤Æ»²Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¤è¡£¤¹¤²¤§ÃË¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£