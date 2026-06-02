TXTが「HaruHaru」「かわいいだけじゃだめですか？」など人気曲をカバー！7周年を祝う特別なステージで胸きゅんが止まらない♡【ライブレポ】

韓国の人気5人組グループ、TOMORROW X TOGETHERがデビュー7周年を記念した『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』を開催♡ LaLa arena TOKYO-BAYで行われた千葉公演2日目は、ライブタイトルにもある“MOA”（TOMORROW X TOGETHERファンの総称）への愛がたっぷり詰まったスペシャルな一夜をお届けしました。

BEOMGYUのギターとHUENINGKAIのドラム演奏でファンを魅了

Republic Records ざわざわと熱気に満ちた会場が暗転すると、MOAたちの大歓声が響き渡ります。 BEOMGYUのギターと、HUENINGKAIのドラム演奏からはじまるオープニング演出で観客を一気に引き込み、ライブがスタート♡ 「Beautiful Strangers Japanese Ver.」「Good Boy Gone Bad Japanese Ver.」など日本語バージョンを立て続けに披露し、始まりから会場のボルテージは最高潮に。 Republic Records パフォーマンスが終わるとMCへ 「HUENINGKAIのドラム、本当にカッコよかった」「BEOMGYUのギターもやばかったよ！」とメンバーたちから絶賛されると、「知ってるよ♡」とお茶目な返答をするなど、メンバー同士のやりとりに、会場をキュンとさせました。 TAEHYUNは「もし僕たちが非現実的で信じられなくても、自分の席からは離れないでくださいね♡」とやさしい呼びかけで、MOAの心をつかみつつ、言葉を届けました。

ソロ曲をメンバー同士でトレード♡

続いてソロ曲をメンバー同士でトレードして披露するスペシャルなステージへ。 Scene HUENINGKAI▷▷TAEHYUNの「Bird of Night」 HUENINGKAIは、TAEHYUNのソロ曲「Bird of Night」。幻想的な光のなかで、車のボンネットに腰掛けながら歌い始めます。エモーショナルなR＆Bナンバーを繊細に歌いあげ観客を魅了しました。 Republic Records Scene BEOMGYU▷▷SOOBINの「Sunday Driver」 続いてSOOBINの「Sunday Driver」をBEOMGYUが披露。デニムにチェックシャツを羽織った爽やかな姿で登場。 甘い歌声とともに、ダンス中のピースやハートのポージングに大歓声が上がり、終始ときめきが止まらない時間となりました。 Republic Records Scene YEONJUN▷▷HUENINGKAIの「Dance With You」 YEONJUNはHUENINGKAIの「Dance With You」を。色気を纏ったシャツコーデでピンクのライトに包まれて登場したYEONJUN。 イスを使ったダンスパフォーマンスでは、思わず息をのむほど妖艶な表現力で会場を釘付けに♡ Republic Records Scene TAEHYUN▷▷YEONJUNの「Ghost Girl」 TAEHYUNが歌うのは、YEONJUNの「Ghost Girl」。リムレスメガネやベストなど知的なスタイリングでMOAの心をつかみ、圧倒的な歌唱力を披露。 モノクロ映像美と、力強い歌声に引き込まれました。 Republic Records Scene SOOBIN▷▷BEOMGYUの「Take My Half」 トレードソロ曲のラストはSOOBINが披露する、BEOMGYUの「Take My Half」。 電車の窓から移り変わる景色が映し出されると、SOOBINは遠くを見つめながら、どこかに行ってしまいそうな切なさ漂わせ、MOAに語りかけるように情緒あふれる歌声を響かせました。 Republic Records

日韓の人気曲をカバー！

お待ちかね“フロントマンは誰だ！”のコーナーでは、自由奔放なリアクションで会場を笑顔にしたかと思えば、日韓の人気曲をカバーし会場を大いに盛り上げました。 Republic Records 千葉2日目はチーム戦ですと語り、YEONJUN×TAEHYUNがBIGBANG「HaruHaru」を、BEOMGYU×SOOBIN×HUENINGKAIの3人がBSSの「Fighting」を歌い上げ会場は大盛り上がり。さらに、CUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか？」をノリノリでパフォーマンス！ MOAからのアンコールに応え2度目の「かわいいだけじゃだめですか？」も、可愛すぎるダンスと全力ボーカルで会場中を沼落ちさせていました♡ ライブ終盤には、会場いっぱいに広がるペンライトの光と、メンバーたちのやさしい笑顔が重なり、まるでひとつの大きな愛に包まれているような空間に。 「Where Do You Go?」は、ヤシの木やカラフルな雲が映し出される夏のような景色のなかで楽しげに歌唱。『I’ll See You There Tomorrow』が流れると、メンバーたちはステージの端から端まで移動しながらMOAへ笑顔を届け、本編は温かなムードのまま幕を下ろした。 7周年という節目を迎えたTOMORROW X TOGETHER。世界中から愛される存在になった今も、彼らのまっすぐな想いは変わらない。 そんなことを改めて感じさせてくれた、愛と感謝にあふれる特別な夜でした♡ PROFILE TOMORROW X TOGETHER Republic Records HYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICに所属するSOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIで結成された5人組ボーイグループ。2019年にデビューし、新人賞10冠を獲得。2020年に日本デビュー後も躍進を続け、2024年にはK-POPアーティスト史上最速の日本4大ドームツアーを開催。『第66回 日本レコード大賞』特別賞受賞、『第75回NHK紅白歌合戦』出場など、世界的人気を誇る。