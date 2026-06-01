【てんびん座】2026年6月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
責任ある役割を任されやすい時期です。そのため、あれこれ手を広げ過ぎないほうが安心できるでしょう。
人間関係では横のつながりを大切にすることが運を広げますが、「分かってくれるだろう」といった曖昧なやり取りはトラブルのもとに。重要なことほど言葉にして明確にしておくことが大切です。
仕事面では依頼が増える一方、条件や範囲をきちんと示しておくことで無理なく進めやすくなり、安定した成果にもつながりそうです。
＜開運もぐもぐ＞
人脈を整え、関係をスムーズに進めていくためには、“木のパワー”を使います。おすすめは、「茶そば」です。緑色のおそばは木のパワーを持ち、おそば自体にも人との縁をつなぐ力があります。さまざまな人とのつながりを引き寄せ、関係を自然に整えてくれるでしょう。
茶そばが手に入りにくい場合は、普通のそばにネギなどの薬味をたっぷり加え、緑の要素を取り入れるのがおすすめです。木のパワーを補うことで、やりとりもスムーズに進みやすくなりそうです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）＜全体運＞
責任ある役割を任されやすい時期です。そのため、あれこれ手を広げ過ぎないほうが安心できるでしょう。
人間関係では横のつながりを大切にすることが運を広げますが、「分かってくれるだろう」といった曖昧なやり取りはトラブルのもとに。重要なことほど言葉にして明確にしておくことが大切です。
＜開運もぐもぐ＞
人脈を整え、関係をスムーズに進めていくためには、“木のパワー”を使います。おすすめは、「茶そば」です。緑色のおそばは木のパワーを持ち、おそば自体にも人との縁をつなぐ力があります。さまざまな人とのつながりを引き寄せ、関係を自然に整えてくれるでしょう。
茶そばが手に入りにくい場合は、普通のそばにネギなどの薬味をたっぷり加え、緑の要素を取り入れるのがおすすめです。木のパワーを補うことで、やりとりもスムーズに進みやすくなりそうです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)