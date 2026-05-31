俳優の保田泰志（51）が31日、ステージ4の膵臓（すいぞう）がんであることを自身のX（旧ツイッター）で公表した。

「ご報告です」とつづった投稿で、「昨年5月に膵臓癌のステージ4と診断され、余命宣告を受けておりました」と説明。「手術不可にて抗がん剤による治療を続けておりましたが、幸い奏効しまして腫瘍が縮小及び肝臓への転移が消失し、今年3月に手術を行いました」と治療経過を明かした。現在は再発を防ぐため、抗がん剤治療を続けているという。

「膵臓癌のステージ4は、5年生存率が1桁となかなか厳しい状況ではありますが、気持ちは負けずにこれからも日々を大切に重ねて、必ず乗り越えて克服します」。大病にも前向きな姿勢をつづった。

その上で、「いつも支えてくださる皆様に心から感謝しております。俳優業も一層精進してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

保田は舞台俳優を経てドラマ、映画に出演。こわもての印象的なビジュアルで、これまで「孤独のグルメ」「ハコヅメ たたかう！交番女子」「イチケイのカラス」など人気作品にも出演している。