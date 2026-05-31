「勝敗より先に…」「私たちがこのスポーツを愛する理由」アーセナル撃破でCL連覇直後、パリSG主将の行動が感動を呼ぶ
まさに人格者だ。
現地５月30日に開催されたチャンピオンズリーグの決勝で、前回王者のパリ・サンジェルマンは、初優勝を狙うアーセナルとハンガリーの首都ブダペストで対戦。開始６分でカイ・ハバーツに先制点を浴びるも、65分にウスマンヌ・デンベレのPKで追いつくと、延長戦を経て１−１で突入したPK戦を制し、見事に連覇を達成した。
アーセナルの５人目のPKキッカー、ガブリエウ・マガリャンイスの失敗で大激闘に終止符が打たれた。注目を集めているのが、その際のパリSG主将マルキーニョスの行動だ。
頼れる32歳のブラジル代表DFは、チームメイトたちが優勝の喜びを爆発させるなか、呆然と立ち尽くすガブリエウの元へ向かい、優しく抱きしめたのである。セレソンの強い絆を感じさせるエモーショナルで、印象的な瞬間だった。
この１シーンはSNS上で拡散され、大きな話題に。「これが私たちがこのスポーツを愛する理由」「勝敗より先に、人として動ける選手がいる」「もう彼のキャプテンシーに俺は脱帽だ」「人間としてもスポーツマンとしても最高の人物だ」といった声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】勝ち負けを越えたスポーツの美しさ。大きな注目を集めている一枚
現地５月30日に開催されたチャンピオンズリーグの決勝で、前回王者のパリ・サンジェルマンは、初優勝を狙うアーセナルとハンガリーの首都ブダペストで対戦。開始６分でカイ・ハバーツに先制点を浴びるも、65分にウスマンヌ・デンベレのPKで追いつくと、延長戦を経て１−１で突入したPK戦を制し、見事に連覇を達成した。
アーセナルの５人目のPKキッカー、ガブリエウ・マガリャンイスの失敗で大激闘に終止符が打たれた。注目を集めているのが、その際のパリSG主将マルキーニョスの行動だ。
頼れる32歳のブラジル代表DFは、チームメイトたちが優勝の喜びを爆発させるなか、呆然と立ち尽くすガブリエウの元へ向かい、優しく抱きしめたのである。セレソンの強い絆を感じさせるエモーショナルで、印象的な瞬間だった。
この１シーンはSNS上で拡散され、大きな話題に。「これが私たちがこのスポーツを愛する理由」「勝敗より先に、人として動ける選手がいる」「もう彼のキャプテンシーに俺は脱帽だ」「人間としてもスポーツマンとしても最高の人物だ」といった声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】勝ち負けを越えたスポーツの美しさ。大きな注目を集めている一枚