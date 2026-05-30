バーベキューに役立つ！「飲み物」を最速で冷やす方法

急いでいる時はコレ！飲み物冷却テクニック

飲み物を急いでキンキンに冷やす方法をご紹介します。冷蔵庫がなくても簡単に飲み物を冷やす事ができるので、バーベキューやキャンプなどでもとても役立つ方法ですよ！

2分で飲み物がキンキンに！

1缶なら最速90秒で

飲み物冷却テクニックを活用しよう！

冷蔵庫がない屋外や急いでいる時に氷で飲み物を冷やすことがありますが、レシピにあるように飲み物を回転させることでより素早く冷やすことができるんだとか。飲み物を最速で冷やす方法を知っておけば、冷えた飲み物のストックがなくなってしまった時やバーベキュー、キャンプなどで活躍してくれそうですね。

ただこのレシピを試すときには注意点が。中の温度が冷えすぎて凍ってしまうと、缶が破裂の恐れがあります。また炭酸飲料は吹き出しやすくなっているので注意が必要です。冷やしすぎると缶の破裂の恐れがありますので、ご注意ください。注意点に気をつけていただきつつ、困った時はこのテクニックを思い出してみて下さいね！（TEXT：永吉みねこ）

※ メイン写真はこちらの記事をイメージして選定させていただきました



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