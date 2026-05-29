シールになってるの嬉しーーーい！【セリア】貼っても飾ってもOK♡「サンリオ商品」

100円ショップの【セリア】では、【サンリオ】の可愛い雑貨が続々と登場している様子。今回は、シールのように貼るだけで小物等をデコレーションできるワッペンと、ビーズを使って自分で完成させるシールセットをピックアップ。貼っても飾っても可愛い、セリアの「サンリオ商品」をチェックしてみましょう。

もこっとした質感が可愛い！

インスタグラマーの@nanaironotobira2さんが、「セリアのハンドメイドコーナーで販売されている」と紹介しているサンリオキャラクターズの「パイルワッペン」。もこもことした質感が可愛くて、バッグやポーチ等に貼ってワンポイントにしたくなりそう。アイロン接着もできるようですが、シールになっているので、そのまま貼ることもできる様子。気軽にアレンジを楽しめそうなところも魅力かも。「ハローキティ」や「マイメロディ」等、さまざまなキャラクターを集めたくなりそう。

貼るだけで一気に可愛さアップ

@nanaironotobira2さんによると、「シールでもしっかりくっついていますのでアイマスクにはシールのみ使用」とのこと。画像の通りマイメロのワッペンを貼ってみた様子を紹介しています。シンプルなアイマスクも、ふんわり素材のワッペンにより、一気にお気に入りのグッズへとアップグレード。貼るだけで雰囲気を変えられそうなので、ハンドメイドが苦手な人でも挑戦しやすそうです。

自分で完成させるシールが登場

サンリオキャラクターズの「ビーズアートシール2」は、付属のビーズをシールシートに貼って完成させるセット。@nanaironotobira2さんは、「マイメロディ」の他に、「ポチャッコ」と「ポムポムプリン」をゲット。サンリオ好きなら、ついコレクションしたくなってしまいそうです。付属のペンを使って、指定の場所にビーズを貼るだけで完成するので、子どもと一緒に楽しんでみるのもアリかも。

キラッと可愛い立体シールが完成！

完成したビーズアートシールは、ビーズ特有のキラッとした質感と可愛い色味が相まって、普通のシールを買うより、ぐっと満足度が高まるはず。シールなので、ノートやスマホケースのデコレーションに使うのも良さそうです。@nanaironotobira2さんは、完成したシールシートのままフォトフレームに入れていました。自分で作る楽しさがあり、貼っても飾ってもOKな可愛いシールは、何枚でも欲しくなるかも。

可愛さたっぷりでアレンジ欲まで刺激してくれそうなセリアのサンリオグッズ。気になった人はぜひチェックしてみてください。

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※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S