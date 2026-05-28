

年始早々のベネズエラ攻撃、再燃するイラン情勢、そして出口の見えない物価上昇。史上最高値を更新し、盤石かに見えた日経平均株価は、2026年上半期に一転して急降下を見せた。

「もうバブルは弾けたのか」「今はキャッシュポジションを増やすべきか」

そんな不安が市場を覆う中、投資スクール「Financial Free College（FFC）」を運営する株式会社バイアンドホールドCEO・松本侑氏は「足元のボラティリティに惑わされてはいけません」と語る。

激動の下半期、私たちはどこに目を向け、どう資産を守り、攻めるべきなのか。松本氏が描く、逆転の投資シナリオに迫る。



「今仕込んでも、下がるだけでしょう」は大きな勘違い

下半期相場を荒らす、意外な要素

ーー日経平均の急落を受け、市場には悲観論が漂っています。松本さんは現状をどう見ていますか。「結論から申し上げれば、私は今の相場を**「絶好の仕込み場」を探る局面**だと捉えています。確かに短期的なボラティリティは避けられません。『今仕込んでも、下がるだけでしょう…』『こんなときになぜ投資するの？』と感じる人もいるでしょう。加えて、地政学リスクやインフレ懸念など、株価を押し下げる材料は枚挙にいとまがない。しかし、重要なのは**「それらの悪材料は、すでにかなりの程度、価格に織り込まれている」**という点です。」ーーすでに最悪期を想定した動きが完了しつつある、と。「その通りです。市場がもっとも嫌うのは「未知の恐怖」です。ただ、今の不透明感はすでに顕在化しており、パニック的な売りが一巡すれば、下値は自ずと限定的になります。とくに生成AIや半導体といった、**産業構造そのものを変える大きなトレンド**は、目先の政情不安で潰えるようなセクターではありません。今の下げは、中長期の成長銘柄を『安値で拾うための調整』だと考えるのが合理的だと思います。」---ーーとはいえ、無条件に楽観視できるわけではありませんよね。今、最も注視すべきリスクは何でしょうか。「最大のリスクは、米国景気の減速、とりわけ**「雇用環境の変化」**にあります。これまで米国の景気を支えてきたのは、タイトすぎるほどの労働市場でした。ところが、足元の雇用統計を精査すると、明らかに減速の兆候が見て取れます。」ーー労働市場が冷え込むと、どのような連鎖が起きるのでしょうか。「至って単純なロジックです。雇用が鈍化すれば、人々の財布の紐は固くなります。個人消費が弱まれば、当然、企業の業績予想は下方修正を余儀なくされる。これが**株式市場にとっては強い下押し圧力**になります。『景気の底打ちがいつになるのか』という不安が、下半期の相場に重くのしかかる可能性は高いでしょう。」