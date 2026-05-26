【食べ放題ニュース】“うどん×天ぷら×ごはん”食べ放題！「最強コスパうどん店」ショッピングモールに初出店したよ!!

待望の新店舗がオープンしましたよ！

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2025年8月の1号店オープン以来、SNSやメディアで話題を呼んでいる「武蔵野うどん小麦晴れ」。

2026年5月20日（水）に3号店「武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール与野店」をオープンしました。

これまでのロードサイド店舗とは異なる、待望のショッピングモール初出店です。

最大の特徴は、メインのうどんを注文すると、毎日店内で製麺するうどんのおかわりをはじめ、天ぷら、ごはんもの、デザートなどのメニューがなんとすべて食べ放題になるビュッフェスタイル！

天ぷらはうどんのお供は当然のこと、好きな天ぷらをごはんに乗せた天丼アレンジも人気。

とにかくお得に食べまくれる！ このお店をお見逃しなく。

『武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール与野店』店舗概要・アクセス

【店舗名】武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール与野店

【所在地】埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9

【電話番号】048-711-2118

【営業時間】11:00〜22:00（ラストオーダー 21:00）

【定休日】不定休

【席数】86席（テーブル席48席、小上がり席30席、カウンター8席）

【車でのアクセス】首都埼玉大宮線 与野出入口より車で約4分

【公共交通機関でのアクセス】

・JR埼京線「北与野駅」西口より、国際興業バスに乗車、「イオンモール与野」バス停にて下車 約7分

・JR・東武鉄道アーバンパークライン・埼玉新都市交通伊奈線「大宮駅」西口3番乗り場より西武バスに乗車、「イオンモール与野」バス停にて下車 約15〜20分

・JR宇都宮線・高崎線・京浜東北線「さいたま新都心駅」西口より、国際興業バスに乗車、「イオンモール与野」バス停にて下車 約5分

※店舗により商品内容、価格が異なる場合があります。

※品揃えは日によって異なる場合があります。数量限定の商品もあります。